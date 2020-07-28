Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA

MForum.ru
28.07.2020,
Со времени возвращения в прошлом году, Gionee анонсировал пару телефонов, несколько банков питания и наушников и даже несколько умных часов. А уже скоро им компанию может составить смартфон с батареей действительно большой емкости.
В базе данных TENAA появился смартфон Gionee с аккумулятором емкостью 10000 мАч, причем диагональ его экрана составит всего 5,72 дюйма (при разрешении 720х1440 точек). Размеры новинки составят 160,6х75,8х8,4 мм, вес – 305 г. Внутри «Gionee 20,200,418» (так обозначена новинка в базе регулятора) нашлось место для чипсета с 2 ГГц процессором, 4/6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловой камеры и 2 Мп фронтальной камеру. Что удивительно, это новинка работает под управлением Android 7.1.1 Nougat. Впрочем, не так уж удивительно, так как Gionee K6, анонсированный еще в мае, использует ту же версию Android. Тем не менее, это разочаровывает.
© Антон Печеровый,
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