Анонсы: Gionee представила M7 Power с батареей 5000 мАч

29.09.2017, MForum.ru

Спустя всего два дня после анонса Gionee M7 производитель показал смартфон M7 Power. Дебют новинки состоялся на выставке Thailand Mobile Expo 2017, ее отличительной особенностью стал аккумулятор емкостью 5000 мАч. Однако, в остальном параметры Gionee M7 Power скромнее, чем у оригинальной модели.

Gionee M7 Power построен на базе чипсета Snapdragon 435 с 8-ядерным 1,4 ГГц процессором, оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD объемом до 256 Гб. Как и у многих других новинок, слот для карт памяти совмещен со слотом второй SIM-карты. Диагональ дисплея Gionee M7 Power – 6 дюймов, соотношение сторон 18:9, разрешение HD+ (1440 x 720 точек). Над экраном размещена 8 Мп камера, на задней панели – камера разрешением 13 Мп. Стоимость Gionee M7 Power составляет $299. Выпускаться новинка будет в черном, темно-синем и золотом цветах.

© Антон Печеровй, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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