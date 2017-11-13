Слухи: Gionee S11 в трех цветах замечен на фото

MForum.ru
13.11.2017,
В китайской социальной сети Weibo появились фотографии смартфона Gionee S11, анонс которого ожидается 26 ноября. Согласно фотографиям новинка будет доступна в трех цветах (синем, золотом и розовом), а ее корпус – выполнен из стекла и металла. Также фото показывают сдвоенную камеру в левом верхнем устройства и сканер отпечатка пальца, находящийся в центре верхней части задней панели.
Также отметим наличие «безграничного» экрана с соотношением сторон 18:9. Ожидаемый набор спецификаций Gionee S11 включает в себя 6-дюймовый дисплей разрешением FHD+, чипсет MediaTek MT6763, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. По данным GFXBench разрешение основного модуля тыловой камеры – 16 Мп, фронтальной – 5 Мп. По другим данным речь идет о комбинации 16 Мп+8 Мп сзади и 20Мп+8Мп спереди. Впрочем, гадать осталось недолго – Gionee уже подтвердила, что 26 ноября будут представлены 8 безрамочных новинок.
© Антон Печеровый,
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