Анонсы: В Индии представлены Gionee S11 Lite и Gionee F205

27.04.2018, MForum.ru

Компания Gionee вывела на индийский рынок смартфоны S11 Lite и F205. Обе новинки получили актуальный полноэкранный дизайн.

Gionee S11 Lite похож на немного обновленную версию продающегося на китайском рынке смартфона Gionee F6 . Спецификации включают в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек с минеральным стеклом Gorilla Glass, чипсет Snapdragon 430, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 32 Гб и аккумулятор емкостью 3030 мАч. Фоточасть Gionee S11 Lite представлена связкой 13 + 2 Мп сенсоров на задней панели и 8 Мп фронтальной камерой, поддерживающей разблокировку по лицу. ОС – Android Nougat. Цена Gionee S11 Lite в Индии составит 13 999 рупий ($210), продажи начнутся в конце мая.

Gionee F205 – это смартфон начального уровня, также оснащенный полноэкранным дисплеем. Диагональ экрана составляет 5,45 дюймов, разрешение – 1440х720 точек. «Сердцем» Gionee F205 стал чипсет MT6739 дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой и фронтальной камер – 8 и 5 Мп, соответственно. Емкость аккумулятора – 2670 мАч. ОС - Android 7.1.1 Nougat. Приобрести Gionee F205 жители Индии смогут за 8999 рупий ($135).