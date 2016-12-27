Анонсы: Gionee M2017 – китайский премиум с емким аккумулятором

MForum.ru
27.12.2016,
Китайская компания Gionee официально представила смартфон M2017, интерес к которому производитель подогревал последний месяц. Новинка получила 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2К изогнутый с обеих стороны, чипсет Qualcomm Snapdragon 653, 6 Гб ОЗУ и 128 / 256 Гб встроенной памяти.
Gionee M2017 оснащен сдвоенной тыловой камерой, сочетающий 12 и 13 Мп сенсоры и поддерживающей оптическое увеличение. Время фокусировки составляет всего 0,03 секунды, причем скорость фокусировки сохраняется и при слабом освещении. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп, также на передней панели нашлось место для сканера отпечатка пальцев.
Впрочем, наиболее интересным пунктом спецификаций Gionee M2017 является аккумулятор емкостью 7000 мАч. Если говорить точнее, то речь идет о двух подключенных последовательно аккумуляторах емкостью 3500 мАч. Новинка поддерживает быструю зарядку 24W, а в ней реализовано более 12 мер для обеспечения безопасного использования устройства. Естественно, как и многие другие новинки с емкими аккумуляторами, Gionee M2017 может использоваться для подзарядки других устройств.
Отдельно можно отметить и специальный чип безопасности, защищающий данные пользователя за счет шифрования. Причем при попытке несанкционированного доступа или взлома устройства данные будут уничтожены. Кроме того, чип безопасности Gionee M2017 шифрует звонки, сообщения и подтверждения о переводе денег. Еще одним элементом защиты устройства является функция проверки подлинности отпечатка пальца (принадлежит ли он живому человеку или это копия). Программная основа Gionee M2017 – оболочка Amigo 3.5 надстроенная на Android 6.0 Marshmallow.
Из прочего упомянем использование телячьей кожи для отделки задней панели и алюминиевую рамку. Естественно, Gionee M2017 является недешевым устройством – его ценник стартует от 6999 юаней (~$1007) за версию со 128 Гб встроенной памяти. За топовую версию с 256 Гб встроенной памяти придется выложить 16999 юаней (~ $ 24446), однако вместо телячьей кожи в этом аппарате используется кожа крокодила. Начало продаж Gionee M2017 намечено на 6 января, новинка будет предлагаться как онлайн, так и в традиционной рознице. В качестве дополнительных бонусов производитель предоставляет послепродажное обслуживание, включая бесплатную замену экрана в течение первого года после покупки и бесплатной пересылки неисправного устройства в ремонт и обратно.
© Антон Печероый,
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