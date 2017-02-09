Анонсы: Gionee F5 – середнячок с 5,3-дюймовым дисплеем

09.02.2017, MForum.ru

Компания Gionee официально анонсировала смартфон F5, который некоторое время назад появился в архивах TENAA. Аппаратная платформа новинки построена на базе чипсета MediaTek MT6750 (c 8-ядерным процессором и графическим процессором Mali-T860MP2) и оснащена дисплеем диагональю 5,3 дюйма и разрешением 1280х720 точек.

Также в активе Gionee F5 присутствуют 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп камера на задней панели, 8 Мп фронтальная камера и сканер отпечатка пальца. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Программная составляющая включает в себя Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Amigo. Цена Gionee F5 составляет 1799 юаней ($262), о планах вывода новинки за пределы домашнего рынка пока не сообщается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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