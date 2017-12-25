Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера

MForum.ru
25.12.2017,
Компания Gionee вывела на индийский рынок смартфон S10 Lite. Новинка построена на базе чипсета Snapdragon 427 и оснащена дисплеем диагональю 5,2 дюйма при разрешении 1280х720 точек.
Объем встроенной памяти – 32 Гб, ОЗУ – 4 Гб. Основная камера Gionee S10 Lite построена на базе 13 Мп сенсора, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость аккумулятора – 3100 мАч, сканер отпечатка пальца интегрирован в кнопку «Домой». Габаритные размеры Gionee S10 Lite составляют 148.7×73.7×7.9 мм, вес – 155 г. ОС «из коробки» - Android 7.1 Nougat. Цена Gionee S10 Lite составит 15 999 индийских рупий ($250), продажи стартуют 23 декабря.
© Антон Печеровый,
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