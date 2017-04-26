Анонсы: Gionee M6S Plus с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти представлен официально

MForum.ru
26.04.2017,
Китайская компания Gionee официально представила смартфон M6S Plus, сочетающий 6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD с аккумулятором емкостью 6030 мАч. Кроме того, этот смартфон получил 6 Гб ОЗУ, а его «сердцем» стал чипсет Snapdragon 653.
Продолжением привлекательного набора технических характеристик Gionee M6S Plus являются 12 Мп тыловая камера с апертурой f/1.9 и целых 256 Гб встроенной памяти. Также есть вариант новинки оснащенный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры новинки – 8 Мп. Естественно на месте и сканер отпечатка пальца и прочие стандартные для современных смартфонов функции. Программная часть Gionee M6S Plus построена на базе Android 6.0 с оболочкой Amigo, сроки обновления до Android 7 пока не сообщаются. Цена новинки на домашнем рынке составит 3499/4299 юаней ($508/$624), в зависимости от объема памяти.
© Антон Печеровый,
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