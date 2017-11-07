Анонсы: Gionee M7 Power с экраном 18:9 и батареей 5000 мАч появиться в Индии

MForum.ru
07.11.2017,
Китайская компания Gionee разместила в официальном Twitter-аккаунте тизер смартфона Gionee M7 Power. Какие-либо подробности об устройстве производитель не раскрывает, ограничившись изображением безрамочного смартфона на фоне Тадж-Махал (мавзолей-мечеть, находящаяся в Агре, Индия).
Впрочем, спецификации Gionee M7 Power не являются секретом. В сентябре текущего года этот смартфон бы анонсирован в Китае, а в ряде регионов он вышел под именем Steel 2 Plus. Gionee M7 Power оснащен 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 (разрешение 720 x 1440 точек), чипсетом Qualcomm Snapdragon 435, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. На задней панели Gionee M7 Power находится 13 Мп камера с PDAF-фокусировкой и апертурой объектива f/2.0, для селфи предлагается использовать 8 Мп модуль. Самым интересным моментом спецификаций новинки является аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. ОС - Amigo OS 5.0 (базируется на Android 7.1 Nougat). Аналогично другим рынкам, скорее всего, в Индии Gionee M7 Power будет доступен в трех цветовых вариантах - золотой, черный и темно-синий.
Кстати, 26 ноября ожидается большой анонс от Gionee. По имеющимся данным, компания может представить сразу 8 смартфонов с узкими боковыми рамками, включая Gionee GN5006L, который может выйти на рынок как Gionee steel 3. А с учетом того, что на ряде рынков Gionee M7 Power предлагается под именем Steel 2 Plus, эта новинка может быть новой реинкарнацией М7. По данным TENAA Gionee GN5006L будет оснащен 5,5-дюймовым дисплеем 18:9 разрешением 720x1440 точек, 8-ядерным процессором, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и парой 8 Мп камер. Ожидаемая емкость аккумулятора Gionee GN5006L – 4000 мАч. ОС новинки будет основан на Android 7.1.1 Nougat.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.09. [Новинки] Анонсы: Gionee представила M7 Power с батареей 5000 мАч / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gionee M7 с FullVision-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Середнячок Gionee X1s представлен в Индии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Gionee M6S Plus с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M7 Power с экраном 18:9 и батареей 5000 мАч появиться в Индии / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5T будет анонсирован 16 ноября, в предзаказе – с 21 ноября / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTС U11+ с безграничным экраном представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel Mix 2 Silver украсили зеркальной задней крышкой / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: TP-Link Neffos получит Snapdragon 835 и дисплей 18:9 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120 / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo F5 с 20 Мп сэлфи-камерой и элементами AI / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: АКБ 5000 мАч обеспечит смартфону Cat S41 до 44 дней в режиме ожидания / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Модельный ряд Sony пополнился Xperia R1 и Xperia R1 Plus / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HomTom S16 – смартфон с экраном 18:9 за $60 / MForum.ru
24.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 18:9 замечен в TENAA / MForum.ru
23.10. [Новинки] Это интересно: Oppo R11s показали на рекламных экранах / MForum.ru