Анонсы: Gionee M7 Power с экраном 18:9 и батареей 5000 мАч появиться в Индии

07.11.2017, MForum.ru

Китайская компания Gionee разместила в официальном Twitter-аккаунте тизер смартфона Gionee M7 Power. Какие-либо подробности об устройстве производитель не раскрывает, ограничившись изображением безрамочного смартфона на фоне Тадж-Махал (мавзолей-мечеть, находящаяся в Агре, Индия).

Впрочем, спецификации Gionee M7 Power не являются секретом. В сентябре текущего года этот смартфон бы анонсирован в Китае, а в ряде регионов он вышел под именем Steel 2 Plus. Gionee M7 Power оснащен 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 (разрешение 720 x 1440 точек), чипсетом Qualcomm Snapdragon 435, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. На задней панели Gionee M7 Power находится 13 Мп камера с PDAF-фокусировкой и апертурой объектива f/2.0, для селфи предлагается использовать 8 Мп модуль. Самым интересным моментом спецификаций новинки является аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. ОС - Amigo OS 5.0 (базируется на Android 7.1 Nougat). Аналогично другим рынкам, скорее всего, в Индии Gionee M7 Power будет доступен в трех цветовых вариантах - золотой, черный и темно-синий.

Кстати, 26 ноября ожидается большой анонс от Gionee. По имеющимся данным, компания может представить сразу 8 смартфонов с узкими боковыми рамками, включая Gionee GN5006L, который может выйти на рынок как Gionee steel 3. А с учетом того, что на ряде рынков Gionee M7 Power предлагается под именем Steel 2 Plus, эта новинка может быть новой реинкарнацией М7. По данным TENAA Gionee GN5006L будет оснащен 5,5-дюймовым дисплеем 18:9 разрешением 720x1440 точек, 8-ядерным процессором, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и парой 8 Мп камер. Ожидаемая емкость аккумулятора Gionee GN5006L – 4000 мАч. ОС новинки будет основан на Android 7.1.1 Nougat.