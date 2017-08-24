Розница: По данным МТС в России растет спрос на смартфоны, в том числе, приобретаемые в кредит

24.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз МТС

23 августа 2017 г. Москва, РФ — Розничная сеть МТС, крупнейший непродовольственный ритейлер в России, проанализировала потребительское поведение покупателей во втором квартале 2017 года. Ключевой тенденцией стал рост спроса на устройства с широким функционалом дороже 40 тысяч рублей. Как следствие, на фоне роста интереса к этой категории смартфонов, в Розничной сети МТС 60% смартфонов высокого ценового сегмента были куплены в кредит. За год доля кредитных смартфонов дороже 40 тысяч рублей увеличилась вдвое до 60% с 32% во втором квартале 2016 года. В целом, продажи смартфонов этого ценового сегмента выросли на 49,5% в деньгах и на 48,5% в штуках, за год динамика каждого из этих показателей увеличилась почти в 2,5 раза.

Общая доля как доступных, так и дорогих кредитных смартфонов, проданных в розничной сети МТС, увеличилась на 6 п.п. до 20% в штуках и на 13 п.п. до 35% в рублях. На фоне роста кредитных смартфонов в общей доле продаж, средняя цена таких смартфонов увеличилась на 22% до 18,5 тысячи рублей. При этом средняя цена смартфонов, проданных через розничную сеть МТС, увеличилась только на 8% до 10,5 тысяч рублей.

На рост продаж смартфонов в кредит повлияла высокая доступность кредитных инструментов - предложение выгодных условий рассрочки по схеме 0-0-24, запуск онлайн-кредитования в интернет-магазине МТС, возможности кэшбэка, а также изменение потребительского поведения, связанного с экономической нестабильностью (1). Подход абонентов к покупке нового мобильного устройства в таких условиях стал более прагматичным – за год показатель среднего период пользования смартфонов увеличился до 2-х лет с полутора, и в результате посетители стали активнее покупать продвинутые смартфоны известных брендов Samsung, Apple и Huawei, которые характеризуются долгим сроком службы.

«Мы видим, что сейчас наши абоненты заинтересованы в покупке не просто телефона, а универсального устройства, которое позволяет решать их ежедневные задачи: покупать билеты в кино, оплачивать услуги ЖКХ, смотреть видео, комфортно общаться в соцсетях и так далее. Сейчас все большему количеству людей требуется смартфон с хорошей камерой и большим экраном. В ответ на этот спрос мы расширяем наш традиционный ассортимент доступных смартфонов за счет добавления более продвинутых и надежных моделей, благодаря которым абоненты могут воспользоваться всеми преимуществами экосистемы наших цифровых сервисов: электронным кошельком, облачными сервисами, телевизионными услугами, удобными приложениями для развлечений, игр, знакомств, прослушивания музыки. При этом мы продолжаем держать цены на устройства на минимальном уровне, и это, вместе с выгодными условиями рассрочки и кредита от МТС, делает качественный смартфон удачной инвестицией для широкого круга покупателей», - отметил генеральный директор Розничной сети МТС Александр Мосякин.

Рост интереса к продвинутым смартфонам форсирует сокращение доли фичефонов (простых телефонов с функцией звонка) в продажах через Розничную сеть МТС: их количество уменьшилось на 60% и составило порядка 270 тысяч проданных устройств во втором квартале 2017 года. Уменьшается и доля брендов категории C – недорогих смартфонов с базовым функционалом, которые не выдерживают конкуренции за внимание потребителей и значительно отстают от Samsung, Apple и Huawei.

Эти три вендора стали якорными в рознице МТС: несмотря на появление Samsung в других ритейл-сетях, доля продаж корейского вендора в салонах МТС по-прежнему велика и составляет 32,8% в штуках и 44,4% в деньгах. Самый активный рост показал китайский производитель Huawei: за год его доля в розничных продажах увеличилась на 16 п.п. – до 17% с 1%. При этом по сравнению с прошлым годом количество проданных устройств Huawei увеличилось в 24 раза, в денежном эквиваленте это 25-кратный рост. Другим лидером по увеличению доли в продажах в розничной сети МТС стал Apple: устройства бренда дороже 40 тысяч рублей продавались во втором квартале 2017 года в 2,5 раза лучше, чем в аналогичный период 2016 года. Рост продаж Apple и Huawei происходят за счет уменьшения продаж Alcatel, которые за год сократились на 12,5% в штуках и на 7,5% в деньгах.

Дополнительная информация – российский рынок смартфонов во втором квартале 2017 года (оценка МТС)

Samsung остается самым популярным брендом смартфонов на российском рынке – доля корейского производителя составила порядка 26% в штучном выражении (годовой рост 5,5 п.п.) и 32,4% – в денежном (годовой рост 5 п.п.). На увеличение доли повлиял удачный старт продаж Galaxy S8 – благодаря этому релизу Samsung опередил своего ближайшего конкурента Apple в мае и июне по выручке. На продажи iPhone по итогам второго квартала 2017 года приходится 12% (прирост 1 п.п.) в натуральном выражении и 32,1% (снижение на 0,3 п.п.) в денежном. Третий по популярности бренд – Huawei: доля компании выросла по результатам второго квартала 2017 года на 6 п.п. и достигла 8,4% в штуках, при этом уменьшилось количество проданных смартфонов других китайских производителей – LENOVO (годовое сокращение на 4 п.п.), ZTE (на 2,8 п.п.).

По сравнению с прошлым годом доля смартфонов среди всех продаж мобильных устройств в штучном выражении увеличилась на 5,5 п.п. и составила 74%, в денежном выражении доля достигла 96%. По сравнению с прошлым годом средняя цена проданных смартфонов увеличилась на 6% и составила 12,9 тысяч рублей.

Всего во втором квартале 2017 года было продано 6,2 миллиона смартфонов – на 12% больше, чем годом ранее. Продажи кнопочных телефонов сократились в России на 16% до 2,2 миллиона штук. В денежном выражении продажи смартфонов увеличились на 16% до 79,9 миллиарда рублей, а продажи кнопочных телефонов сократились на 20% до 4,3 миллиарда рублей

(1) По данным Росстата и Объединённого кредитного бюро, за первое полугодие 2017 года реальные доходы россиян упали на 1,4%, при этом возросла доля потребительского кредитования: их годовой прирост составил 24%.

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Комментирует Алексей Бойко, телеком-аналитик:

Результаты, которыми делится МТС, иллюстрируют сразу несколько интересных фактов. Во-первых, поведение россиян в условиях кризиса в экономики выглядит иррациональным. Вместо перехода к использованию сравнительно недорогих моделей китайских производителей, которые можно, как расходный материал, менять ежегодно, сохраняя низкий уровень ежегодных расходов на "обладание смартфоном", люди предпочитают увеличивать срок пользования аппаратом, приобретая модели высокой ценовой категории. Те, у кого не хватает для этого свободно располагаемых средств еще и обременяют себя кредитом. Все это - следствия финансовой неграмотности населения, готового переплачивать за бренд и "количество перьев".

Взлет объемов потребления продукции Huawei отражает общемировой тренд и объективно растущее качество продукции этой компании.

Сокращение объемов продаж "звонилок" - объективный тренд, но не следует ожидать ни сокращения объемов продаж до нуля (есть немало пользовательских сценариев, где звонилка удобнее смартфона), ни быстрого сокращения проникновения звонилок в объеме телефонов, которые находятся в активном пользовании. Это не дает возможности рассчитывать на быстрое достижение результатов проникновения смартфонов, которые показывают более "продвинутые" рынки, такие как рынок Южной Кореи или США.

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