Развитие сетей: В России стали чаще сдавать iPhone в трейд-ин

MForum.ru
12.11.2024,
Такими данными делится МегаФон на основе собранной статистики – в объединенной рознице МегаФон и Yota за 10 месяцев 2024 года приняли в трейд-ин на 120% больше гаджетов, чем годом ранее.
Чаще всего этим способом пользуются владельцы Samsung – это практически каждый третий из сдаваемых аппаратов. А вот сдачи iPhone случались все чаще, достигнув доли в 18% за период (рост на 7 п.п. год к году). На втором месте – Xiaomi с долей 22%.
Если считать в деньгах, то Apple уже удерживает лидерство – на эти аппараты приходится половина средств, причем уже второй год подряд. Samsung – на втором месте с долей в деньгах в 32% (+4 п.п. г.г.). Третья строчка за Xiaomi – с 8.
В целом интерес рынка к программе за 2024 год вырос – за 10 месяцев 2024 года число принятых смартфонов выросло на 120%, в деньгах – почти в 5 раз!
«Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4.5 года.
Программа трейд-ин действует в МегаФоне с 2017 года, ей можно воспользоваться на всей территории присутствия оператора. Программа позволяет сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового гаджета, аксессуара, настройки или страховки.
Сотрудник розничной сети оценивает смартфон в программе и называет стоимость выкупа, впрочем, клиент может прицениться и самостоятельно до визита в офис на сайте МегаФона. На стоимость влияют как эстетическое, так и техническое состояние гаджета. При сдаче старого устройства с покупателем заключается договор купли-продажи на выкуп. Стоимость старого устройства идет в зачёт покупки нового товара или выплачивается на карту клиента.
В дальнейшем восстановленные телефоны поступают в розницу, причем с гарантией до 180 дней на любую модель.
У МегаФона есть услуга, позволяющая пользователям привести в порядок внешний вид своего гаджета – оператор готов провести механическую чистку смартфона от пыли и других типов загрязнений.
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теги: МегаФон розница трейд-ин
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