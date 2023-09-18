Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии

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Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии

18.09.2023, MForum.ru

На индийском рынке появился смартфон Honor 90 5G, предлагаемый в двух версиях, отличающихся объемом памяти - 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. Обычная стоимость составит 37 999 рупий ($457) и 39 999 рупий ($ 481 доллар США), соответственно.

Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии

Honor 90 5G оснащен 6,7-дюймовой изогнутой AMOLED-панелью разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулированием с частотой 3840 Гц. Устройство работает под управлением Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1 и имеет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Honor 90 5G базируется на чипсете Snapdragon 7 Gen 1, оснащен оперативной памятью LPDDR4x, хранилищем UFS 3.1, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч. На передней панели устройства установлена 50-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — 200-мегапиксельная основная камера с поддержкой OIS, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Причем, тыловая и фронтальная камеры поддерживают запись видео 4K.

Что интересно, в розничную комплектацию Honor 90 5G не входит зарядное устройство. Но в Индии в комплекте с устройством бренд предлагает бесплатное зарядное устройство Type-C мощностью 30 Вт. Также отметим, что успевшие купить новинку сразу после релиза смогут воспользоваться фиксированной скидкой в размере 5000 рупий ($60), также доступны другие бонусы – 2000 рупий за трейд-ин и 3000 рупий при оплате определёнными картами.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmocina.com

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