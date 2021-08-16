Акции: Билайн предлагает трейд-ин - скидку на смартфон и услуги связи в обмен на старое устройство

16.08.2021, MForum.ru

Билайн запустил акцию, в рамках которой можно сдать старый смартфон, телефон, планшет или роутер и получить скидку при покупке смартфона или услуги связи в подарок.

Воспользоваться акцией можно в собственном офисе продаж или интернет-магазине "Билайн" (при условии самовывоза).

Приобрести в рамках акции можно смартфоны одного из двух брендов - Samsung и Xiaomi. Выбрать конкретную модель можно здесь.

В рамках трейд-ин акции принимаются устройства двух типов. Есть список принимаемого оборудования, если сдавать смартфоны и другие изделия, в нем упомянутые, то скидка будет больше. Кроме того, можно сдавать также и любые бывшие в употреблении устройства низкого качества, даже если они отсутствуют в списке, но за них скидка будет фиксированной. В любом случае будет действовать опция "Рубли на связь по акции" в подарок.

Акция действует с 11 августа по 19 сентября 2021 года.

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