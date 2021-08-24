Акции: Билайн предлагает детские часы Elari Kidphone 4G

24.08.2021, MForum.ru

Билайн предлагает покупать детские часы Elari Kidphone 4G "за 1 рубль". Условие участия в акции - нужно потратить еще 5499 руб. на опцию "5499 бонусных рублей на связь". Эти средства будут расходоваться в качестве абонплаты при пользовании устройством.

Далее процитирую пресс-релиз компании

Детские умные часы Elari Kidphone 4G имеют все необходимые функции для общения, развития и чувства безопасности ребёнка:

Отслеживание местоположения— вы увидите все перемещения ребенка прямо в своём смартфоне

Видеозвонки и голосовой помощник «Алиса» на скоростях 4G

Камера, MP3-плеер и три модуля трекинга

Аудиомониторинг, датчик снятия с руки и кнопка SOS

Защита от воды и пыли, что особенно важно во время мытья рук и игр на свежем воздухе

По данным Билайн.Аналитика спрос среди москвичей на детские умные часы стремительно растет. В этом году продажи таких устройств в Билайн увеличились в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Динамика использования детских часов, зарегистрированных в сети Билайн, с начала 2019 года до апреля 2020 года выросла почти на 50%. В апреле 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, их количество уменьшилось на 67%.

Но уже к ноябрю 2020 года интенсивность использования вышла на допандемийные значения, однако в декабре снова незначительно снизилась. С начала 2021 года по настоящее время количество детских умных часов в сети Билайн выросло на 32%.

Акция проводится с 17.08.2021 г. по 31.12.21 г. на территории Москвы и Московской области, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине Билайн. В ней могут принять участие новые и действующие абоненты Билайн, обслуживающиеся по тарифу, участвующему в акции. В акции участвуют тарифы «Близкие люди 3», «Близкие люди 3+», «Близкие люди 4», «Близкие люди 4+», а также тарифы «На максимум!», «На максимум!+». Акция несовместима с другими акциями и предложениями.

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