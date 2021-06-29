Услуги: Билайн с Альфа-банком и Mastercard выпустили цифровую карту Кэшбэк 1-5-25

MForum.ru
29.06.2021,
Карта должна привлечь внимание новых клиентов.
Оформить цифровую дебитовую карту можно как на сайте https://moskva.beeline.ru/debitcard/, так и в приложении Мой Билайн. Готовая карта появится в мобильном приложении Альфа-банка. Чтобы ей воспользоваться, достаточно привязать ее к сервису оплаты банковскими картами, например, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другому.
Продукт Кэшбэк 1-5-25 это не что-то принципиально новое, такую дебетовую карту можно было оформить и раньше, но требовалось обязательно посетить салон и оформить ее у продавца-консультанта, теперь выпустить цифровую карту можно самостоятельно.
Цифры 5 и 25 в названии карты означают 5% кэшбэка, которые обещает начислять эмитент на остаток по итогам месяца (при условии, что клиент прошел идентификацию), а также возможность получения кэшбэка вплоть до 25%.
Чтобы привлечь внимание к акции, в Билайн до 31 июля 2021 года обещают начислять повышенный кэшбэк - до 10% на покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, в кафе и ресторанах. Кэшбэк станет доступен в конце промо-периода, но при условии, что за период проведения акции клиент пройдет полную идентификацию. А рассчитывать его будут в течение 1-2 дней после списания суммы.
Самый большой кэшбэк, в 25%, можно будет получить при оплате связи и услуг Билайн в мобильных приложениях Альфа-Банка и Билайн. При покупках в супермаркете "Пятерочка" и "Перекресток" можно рассчитывать на 5%, а все остальные покупки дадут 1%.
Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, Билайн:
«Пользовательский опыт и удобство для клиента являются ключевыми критериями для нашего продукта. Именно поэтому мы сделали не только такой значимый кэшбэк, но и сам клиентский путь создан уникально — для этого мы используем технологию Mobile ID, с помощью которой практически в одно касание можно получить доступ к цифровой карте. Мы благодарим команду Альфа-Банка и Mastercard за замечательную работу, которая позволила создать такой простой, безопасный и эффективный продукт для наших пользователей».
Владислав Святик, Директор по продажам Mastercard в России:
«По данным исследования Mastercard, бесконтактные платежи банковскими картами и мобильными устройствами очень популярны: например, три четверти опрошенных россиян предпочитают именно такой способ оплаты. Совместно с нашими партнёрами, Альфа-Банком и Билайном мы рады предложить удобный, безопасный продукт – цифровую карту с возможностью выпуска онлайн. Наша задача – отвечать современным вызовам, и мы активно поддерживаем наших партнёров, которые внедряют цифровые сервисы и продукты, так как это очень востребовано и пользователями, и торговыми предприятиями».
Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка:
«Клиенту нужен не просто хороший продукт — он ему нужен прямо сейчас. Наша цифровая карта «Кэшбэк 1-5-25» именно такая: оформить ее можно за минуту, заполнив очень короткую анкету. И сразу можно пользоваться. Мы смогли этого добиться, соединив наши технологии с технологиями Билайна и Mastercard, это первый на рынке продукт на основе такого партнерства. Мы создали очень выгодный продукт, мы даем 5% кэшбэка на самую востребованную категорию покупок — на еду, и скидки до 25% на популярные сервисы, такие как мобильная связь. Вместе с тем мы убрали все барьеры перед клиентом, эту карту можно оформить менее чем за минуту. Комбинация простой и удобной технологии выдачи и выгодных для клиента условий и делает наш продукт единственным в своем роде».
Билайн является первым мобильным оператором в Европе, участвующим в программе Mastercard Digital First, которая помогает партнёрам компании выпускать цифровые продукты.
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теги: телеком услуги Билайн Вымпелком пластиковые карты банковские карты дебитовые цифровые платежные карты
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