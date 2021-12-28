Финтех: SIM-карту с поддержкой функций кредитной банковской карты представили билайн и Альфа-Банк в Санкт-Петербурге

28.12.2021, MForum.ru

Вымпелком и Альфа-Банк представляют любопытный совместный продукт - это "Объединенная карта", SIM-карта, которая одновременно выполняет функции банковской кредитной карты.

"Объединенная карта" это тандем тарифа "Близкие люди 2" и кредитной карты "100 дней без процентов". Можно настроить автопополнение счета абонента со счета "встроенной" кредитки.

Welcome-бонусы (ими можно воспользоваться 1 раз):

Первые 100 дней пользования услугами связи билайн - бесплатно,

Первый год обслуживания кредитной карты - бесплатно.

Совершив покупки на сумму от 2000 рублей в салонах связи, в интернет-магазине билайна, в супермаркетах Пятерочка, Пятерочка Доставка и Перекресток, можно получить 1000 рублей на счет своей кредитной карты.

Постоянно:

до 300 тысяч рублей можно снимать без комиссии.

25% кешбэка на услуги билайна.

Где можно оформить карту?

Пока что услуга предоставляется только в Санкт-Петербурге. Заявку на ее оформление примут в офисе продаж билайна, там же на месте следует провести активацию.

В рамках пилотного проекта будет выпущена только 1 тысяча "Объединенных карт", так что если условия вам понравились, имеет смысл поторопиться.

Вячеслав Яхин, директор по финансовым продуктам и сервисам билайна

«В центре стратегии и нового позиционирования билайна — клиент, поэтому удобство пользователя является ключевым критерием для нас. Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее».

Даниил Поколодный, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка

«В ”Объединенной карте” нам удалось совместить для клиента не только преимущества от банка и оператора, но и предложить решение для уменьшения количества выпускаемого пластика».

пресс-релиз билайн

На сайте Вымпелком мне не удалось найти подробное описание "Объединенной карты", так что пока что все приведенные выше данные - из пресс-релиза компании в меру моего понимания его текста. На первый взгляд продукт симпатичный, но все равно стоит подробнее о нем почитать перед покупкой, когда станут доступны более детальные описания.

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теги: услуги билайн Вымпелком финтех банковские карты кредитные карты совместные продукты Альфа-Банк