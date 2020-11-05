Кобрендинговые проекты: Билайн и Альфа-Банк представляют новые банковские карты

05.11.2020, MForum.ru

Учитывая принадлежность активов, Вымпелком и Альфа-Банк и ранее были достаточно близкими бизнесами. Теперь компании объявляют о "партнерстве с глубокой технологической интеграцией". Не удивительно, учитывая надежды операторов зарабатывать на финтехе. Тем более не удивительно, поскольку мы знаем, что гендиректор Вымпелком Александр Торбахов обладает экспертизой в банковской тематике и в телекоме и вероятно видит возможности синергии.

Пока что в рамках углубленного партнерства запускается серия кобрендинговых банковских карт: кредитка "Билайн 100 дней без %" и дебетовая карта с кэшбэком и бесплатным обслуживанием "Кэшбэк 1-5-25".

Основые признаки новых продуктов:

Заявлен уникальный для рынка подход к определению индивидуального комфортного лимита по кредитной карте "Билайн 100 дней без %". Расчет лимита идет на основе тех больших данных, которыми располагают как Билайн, так и Альфа-Банк. Из других характеристик: 100 дней без % в названии карты обозначает возможность беспроцентного пользования кредитом в течение первых 100 дней (далее от 11,99% - конкретная цифра рассчитывается индивидуально). Карта обслуживается бесплатно в течение первого года. Есть приветственный бонус в размере 1000 руб, который начисляется при совершении покупки не менее, чем на 2000 рублей в собственном офисе Билайн в первый месяц после получения кредитной карты.

Обслуживание дебетовой карты "Кэшбэк 1-5-25" - бесплатное в течение первого года. Кэшбэк может достигать 25% при оплате связи и услуг Билайн через мобильные приложения АльфаМобайл или Мой Билайн. До 5% с покупок в супермаркетах Пятерочка и Перекресток и 1% за все другие покупки. И +5% годовых на остаток средств. Обещан повышенный кэшбек в рублях (а не в каких-то "зайчиках", "премиальных пунктах" и прочей ерунде, обычной для бонусных программ операторов) для пользователей дебетовой карты "Кэшбэк 1-5-25" за привычные платежи, включая оплату связи (при условии платежа через мобильные приложения АльфаМобайл или МойБилайн) и покупки в популярных супермаркетах рядом с домом. Соответственно этот кэшбек можно будет тратить не только на услуги оператора или в его салонах, а где угодно и на что угодно.

Для начисления кэшбека надо тратить по карте не менее 10 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма кэшбека в месяц - 5 тысяч рублей.

Генеральный директор Билайн Александр Торбахов:

«Плотная технологическая интеграция на каждом этапе работы над продуктами позволяет Билайн и Альфа-Банку иначе подходить к созданию продуктов и делать их, ориентируясь на конкретные потребности клиентов. Наш опыт в области работы с данными в совокупности со знаниями и практиками наших партнеров могут помочь нашим клиентам сэкономить: обслуживание новой кобрендовой дебетовой карты бесплатно, а кэшбек предоставляется в рублях, а не в баллах. В нашем фокусе сейчас – обеспечить для пользователей лучший клиентский опыт, и новый продукт был разработан в соответствии с этим подходом. Мы планируем расширять сотрудничество с Альфа-Банком, предлагая пользователям новые востребованные решения с учетом их потребностей».

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский:

«Мы активно разрабатываем направления, в которых наши ресурсы и компетенции могут дать синергетический эффект. Работа в таком формате позволит выйти на новый уровень понимания клиента и предложить лучшие на рынке банковские и телеком-услуги. Так, первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных».

Оформить кредитную или дебетовую карты можно в офисе Билайн или в мобильном приложении Мой Билайн. Для получения бесплатного периода требуется вносить минимальные платежи в размере не более 10% от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карт: АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте, стоимости обслуживания со второго года и тарифах на https://beeline.ru/creditcard/ и www.beeline.ru/debitcard

Возможно кто-то пользуется банковской картой, которую в свое время выпустил Тинькофф в рамках партнерства с Билайн. Она продолжает работу. В целом стоит понимать новость так - с Альфа Банком Билайн намерен сотрудничать стратегически, что логично, планирует расширять совместную работу в области финтеха. Вместе с тем, это НЕ исключает работу с другими участниками рынка, такой поиск идет постоянно, включая финтех и другие направления.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Билайн ВымпелКом кобрендинг кобрендинговые банковские карты