Пресс-релизы: «Билайн» предложит клиентам застраховать все банковские карты в своем кошельке

MForum.ru
18.12.2017,
18 декабря 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» совместно со страховой компанией ВСК предложит клиентам cтрахование банковских карт, воспользовавшись которым можно обеспечить комплексную защиту от самых распространенных рисков сразу для всех банковских карт в кошельке.
Программа страхования предусматривает защиту карты, выпущенной в России любым банком-эмитентом, от несанкционированного списания, механических повреждений, размагничивания, утраты, кражи и других противоправных действий, мошеннических действий работников торгово-сервисных и иных организаций с использованием данных карты. В случае кражи или утери карты страховая компания берет расходы на перевыпуск карты на себя, а при списании денег в момент, когда карта была украдена, а также при хищении в течение двух часов после снятия у держателя карты наличных, полученных в банкомате по банковской карте, - возмещение денежных средств в пределах страховой суммы.
Приобрести страховой полис можно в салонах «Билайн» без дополнительных посещений в страховой компании, что значительно экономит время клиента. Стоимость полиса, который действует 24 часа в сутки по всему миру, составляет 300 рублей на срок страхования 12 месяцев, а сумма страхового покрытия – 30 тысяч рублей. Количество обращений по страховым случаям со стороны клиента не ограничено, однако общий размер страховых выплат не может превышать размер страховой суммы по договору.
Подробную информацию о наполнении и условиях использования страхового продукта можно получить, ознакомившись с условиями, размещенными на страховом полисе, а также на сайте.
Страховые продукты пользуются все большей популярностью среди клиентов «Билайн». По итогам третьего квартала выручка по продажам страховок выросла почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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