Услуги: МТС и МТС Банк вернут по пятницам до 5% от покупок

10.07.2017, MForum.ru

10 июля 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, и ПАО «МТС-Банк», входящий в топ-50 ведущих банков РФ по величине активов, объявляют о запуске дебетовой карты «МТС Деньги Weekend» премиальной категории Visa Platinum. Её основным преимуществом является выплата повышенного кэшбэка до 5% каждую пятницу, а не по окончании месяца: оплачивая с понедельника по воскресенье покупки новой картой, клиенты могут получать частичный возврат денежных средств накануне выходных в следующую пятницу.

Повышенный кэшбэк в размере до 5% начисляется при оплате картой «МТС Деньги Weekend» в кафе и ресторанах, при покупке спортивных товаров и оплате услуг такси, включая оплату через интернет*. Список категорий торгово-сервисных предприятий для повышенного кэшбэка будет обновляться раз в квартал на сайтах МТС и МТС Банка. На покупки в остальных категориях начисляется кэшбэк в размере 1%.

При оформлении дебетовой карты «МТС Деньги Weekend» клиенту автоматически открывается текущий счет, на остаток которого начисляется доход в размере 7,5% годовых при поддержании ежедневного неснижаемого остатка 1000 рублей. Так держатель карты может одновременно получать повышенный кэшбэк и высокие проценты на остаток собственных средств.

«Запуск карты «МТС Деньги Weekend» – это еще один вклад в развитие финансовой экосистемы, которую МТС совместно с МТС Банком создают для своих клиентов. Только за последние полтора года мы запустили несколько инновационных и уникальных для рынка продуктов: это «Кошелёк МТС Деньги», который интегрирует абонентский счет и банковские карты; дебетовую карту «МТС Smart Деньги», которая позволяет пользователям компенсировать услуги сотовой связи за счет программы кэшбэка. «МТС Деньги Weekend» принципиально отличается от других предложений на рынке тем, что средства возвращаются клиентам не в конце календарного месяца, а перед каждыми выходными, когда дополнительные деньги не бывают лишними,» – отметил директор департамента финансовых технологий МТС Андрей Макаров.

«Теперь пятница – это не только конец рабочей недели, но и время приятных бонусов от МТС и МТС Банка. Новая карта «МТС Деньги Weekend» предназначена для активных и живущих в ногу со временем людей − для тех, кто не только тратит, но и кому важно получать бонусы при оплате картой. Мы рады представить новый банковский продукт, который, уверен, будет по достоинству оценен нашими клиентами», − отметил заместитель Председателя Правления, руководитель розничного блока ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов.

МТС и МТС Банк дарят клиенту бесплатное обслуживание при активном использовании карты − при совершении покупок на сумму от 15 000 рублей в течение календарного месяца или ежедневном неснижаемом остатке на счете от 30 000 рублей.

Бесплатно пополнить карту можно любым удобным способом – с банковских карт любых российских банков через сайт МТС и МТС Банка, в любом салоне МТС, с помощью сервисов «Интернет-банк» и «Мобильный Банк», а также в отделениях и банкоматах банка.

Оформить дебетовую карту «МТС Деньги Weekend» премиальной категории Visa Platinum с бесконтактной технологией оплаты Visa payWave можно в салонах связи МТС и офисах МТС Банка в Москве, а с середины июля - на всей территории России.

Ознакомиться с полным списком привилегий по карте можно на сайте МТС в разделе «Финансовые услуги и платежи» и на сайте МТС Банка в разделе «Банковские карты» http://www.mts.ru/bankovskiye_uslugi/mts_dengi_weekend/

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Комментарий Алексея Бойко, аналитика MForum.ru:

Предложение МТС не кажется мне привлекательным. Посудите сами - "МТС Банк" требует поддержания неснижаемого баланса на карте в размере 1000 рублей, при нарушении клиентом этого условия, МТС банк оставит себе проценты за пользование деньгами клиента. Основная "фишка" предложения также не слишком интересна - вместо начисления хоть как-то заметной суммы в конце месяца, которая может являться для кого-то приятным пополнением бюджета, в МТС предлагают разделять эту сумму на 4 части, размер которых в типовом случае будет составлять от десятков до нескольких сотен рублей. Такие "кэшбеки" уже вряд ли кого-то вдохновят или порадуют.

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