B2B. Услуги: МТС запустила экспресс-доставку SIM-карт для бизнеса

03.07.2025, MForum.ru

МТС начала доставлять SIM-карты для B2B-клиентов с возможностью получения в день оформления заявки на сайте или на следующий. Это делает для бизнеса покупку связи сопоставимой по удобству с пользовательским опытом в B2C. Заказ SIM-карты с доставкой происходит онлайн и не требует посещения офиса оператора, достаточно выбрать интервал получения карты. Статус заказа отображается в личном кабинете.

До недавних пор для подключения бизнес-клиента требовалось до 6 рабочих дней, для этого требовалась ручная обработка заявок, а для активации SIM-карты требовался обмен документами с участием сторонних логистических компаний.

МТС Бизнес запустил пилотную версию доставки еще в апреле 2025 года. За это время удалось сократить время доставки SIM в 3 раза, с 6 дней до 1.5 дней. Сегодня 30% доставок выполняется в день заказа, 75% - в течение 24 часов. Заказы обрабатываются без выходных.

«В период отпусков корпоративным клиентам особенно важно наладить качественную связь и получить SIM-карты для сотрудников в оперативном режиме. Мы объединили почти десяток платформ и систем и выстроили бесшовный клиентский путь с онлайн-контролем каждого этапа — от заказа на маркетплейсе до ожидания курьера. Это позволило сократить время доставки для 70% клиентов до одного дня. В личном кабинете клиенты могут удаленно управлять своими номерами без необходимости визита в офис», — прокомментировала директор департамента развития клиентского сервиса бизнес-рынка МТС Полина Кузьмина.

Экспресс-доставка действует в более чем в 200 городах России во всех регионах присутствия МТС. До конца июля планируется расширение географии до 350 городов. Заказы собирает B2B-маркетплейс МТС.

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теги: B2B услуги МТС доставка SIM-карт

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