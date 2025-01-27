Информационная безопасность: B2B - Билайн отмечает рост спроса на услуги в сфере ИБ

MForum.ru
27.01.2025,
DDos атаки – отражено ~135 тысяч, несмотря на их усложнение
Билайн отразил около 135 тысяч DDoS атак, как на свою инфраструктуру, так и на инфраструктуру клиентов. Продолжительность атак выросла до нескольких суток, они стали более разноплановыми, включая атаки на уровне приложений, которые сложнее выявить и заблокировать.
60% паразитного трафика исходит из России, что позволяет говорить о том, что фильтрация международного трафика не так актуальна. Для атак используют бот-сети, создаваемые из уязвимых IoT-услуг, домашних роутеров и камер видеонаблюдения.
Билайн нарастил клиентскую базу по направлению информационной безопасности на 18%, а выручка от услуг защиты от DDoS выросла на 29% год к году. Число атак увеличилось на 20%, при этом их интенсивность выросла на 3,4 раза.
Среди наиболее атакуемых отраслей оказались госсектор, телеком, финансы, ритейл, ИТ, промышленность и энергетика. Особенно заметен рост атак на региональных операторов связи, что создает угрозу как для коммерческих, так и госклиентов, подключенных к их сетям.
Cloud Security Awareness: рост в 20 раз
Услуги Cloud Security Awareness направлены на повышение уровня осведомленности сотрудников и уменьшение количества инцидентов в области ИБ, в 2024 году именно это группа услуг показала самый большой рост по доле в портфеле компании. Это связано с ростом рисков, связанных с использованием злоумышленниками ИИ и дипфейков. Человеческий фактор – самое слабое звено в системах защиты, так что заказчики все более активно вкладываются в обучение и тренировки.
Импортзамещение: NGFW и ГОСТ VPN
Несмотря на активные процессы импортзамещения в ИТ-сфере с 2002 года, защита сетевого периметра и шифрования остается проблемой. Запросы на российские решения Next Generation Firewall (NGFW) и ГОСТ VPN продолжают поступать, подчеркивая актуальность проблемы. В 2024 году сегмент сервисов NGFW вырос на 16%, а ГОСТ VPN – на 90%. Это отражает стабильный интерес к данным решениям на фоне сохраняющегося дефицита качественных аналогов иностранных продуктов.
Защита персональных данных и наращивание штрафов
После повышения штрафов за утечку персональных данных, все больше компаний пересматривают подходы к защите своих инфосистем. Beeline cloud отмечает кратный рост запросов на модернизацию действующих систем защиты.
«В 2025 году мы ожидаем, что вопросы информационной безопасности будут занимать еще более важное место в стратегиях компаний. Развитие технологий, таких как искусственный интеллект, увеличивает сложность угроз, и компании все чаще обращаются к решениям, которые помогают укрепить их защиту», — отметил Егор Бигун, директор по информационной безопасности beeline cloud.
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теги: ВымпелКом Билайн ИБ информационная безопасность
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