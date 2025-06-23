Услуги: МТС сообщает о запуске мобильного приложения и тарифа Membrana во всех регионах присутствия

MForum.ru

Услуги: МТС сообщает о запуске мобильного приложения и тарифа Membrana во всех регионах присутствия

23.06.2025, MForum.ru

Membrana позиционируется, как приложение и тарифы, защищающие цифровой след абонента. Для этого используются инструменты блокировки рекламы, скрипты профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и т.п. МТС запустила это предложение для абонентов московского региона в январе 2025 года.

За прошедший период в продукт была добавлена еще одна функция – создание временных почтовых адресов. Это позволяет абонентам не оставлять свой основной email на цифровых сервисах, что защитит их от спама и уменьшит риск утечки данных.

Временный e-mail будет работать только с входящими, создать его можно на 10 минут или на 1 час, далее адрес будет удален, как и письма, которые успеют на него прийти. Полезность такого подхода ограничена, не стоит использовать эту функцию для регистрации на сервисах, доступ к которым не хочется потерять. Например, если речь идет о создании учетной записи устройства или сервиса облачного хранения данных.

В разделе статистики сервиса Membrana можно увидеть, сколько угроз было заблокировано, сколько интернет-трафика и времени получилось сэкономить. Фильтрация контента происходить на стороне оператора связи, что ускоряет работу и позволяет сэкономить заряд батареи. В черном списке сервиса постоянно обновляемый черный список, включающий 500 тысяч веб-ресурсов. А еще Membrana следит за утечками информации в открытых источниках – если обнаруживаются номера телефонов и адреса электронной почты пользователей, приложение предупредит об этом.

Стоимость пользования сервисом – 1900 рублей в месяц. Абонент получает 100 ГБ на месяц, безлимитные внутрисетевые голосовые вызовы, 2 тысяч минут в месяц на звонки на номера других российских операторов, бесплатные входящие и SMS, блокировка спама, фрода, баннерной рекламы, трекеров, возможность скрыть свой реальный IP и мониторинг утечек.

«У 80% пользователей после 3 месяцев использования приложения число контактов с мошенниками при входящих вызовах снизилось до нуля, а ИИ-секретарь в среднем в месяц экономит до 3 часов времени на одного пользователя. При этом приложение ежесуточно блокирует 5350 трекеров, 268 вирусов и 16 нежелательных SMS на одного пользователя», — комментирует вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

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теги: информационная безопасность тарифы МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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