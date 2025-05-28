Партнерства. B2G: Билайн в Мордовии - запущена автоматизированная система оповещения

28.05.2025, MForum.ru

В Мордовии ввели в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему оповещения населения (РАСЦО). Ее построили по заказу госучреждения "Специальное управление гражданской защиты". Билайн - партнер проекта. Компания обеспечила необходимую инфраструктуру, оборудование и средства защиты информации.

Система обеспечивает оперативную передачу экстренной информации органам управления гражданской обороной, службам МЧС, диспетчерским центрам и населению. Охват системы - муниципальные образования и городской округ Саранск, включая опасные производственные и радиационно-опасные объекты.

В рамках проекта построены и запущены - терминальный пункт перехвата, терминальные пункты управления и пункты оповещения. Организованы каналы связи, включая резервные. Установлены криптошлюзы, а к ним получены "аттестаты соответствия".

Система прошла предварительные и опытные испытания, в ходе которых были подтверждены ее технические характеристики, а также готовность персонала к эксплуатации.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Сегодня государственные и региональные структуры предъявляют все более высокие требования к устойчивости и безопасности коммуникационной инфраструктуры. Проект в Мордовии — пример того, как современные телекоммуникации, информационная безопасность и логистика соединяются в единую систему, способную защищать жизни людей. Мы уверены, что подобные решения лягут в основу новых стандартов работы с рисками и чрезвычайными ситуациями в регионах».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: B2G Мордовия республика системы оповещения населения

--