Партнерства. B2G: Билайн в Мордовии - запущена автоматизированная система оповещения

MForum.ru
28.05.2025,
В Мордовии ввели в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему оповещения населения (РАСЦО). Ее построили по заказу госучреждения "Специальное управление гражданской защиты". Билайн - партнер проекта. Компания обеспечила необходимую инфраструктуру, оборудование и средства защиты информации.
Система обеспечивает оперативную передачу экстренной информации органам управления гражданской обороной, службам МЧС, диспетчерским центрам и населению. Охват системы - муниципальные образования и городской округ Саранск, включая опасные производственные и радиационно-опасные объекты.
В рамках проекта построены и запущены - терминальный пункт перехвата, терминальные пункты управления и пункты оповещения. Организованы каналы связи, включая резервные. Установлены криптошлюзы, а к ним получены "аттестаты соответствия".
Система прошла предварительные и опытные испытания, в ходе которых были подтверждены ее технические характеристики, а также готовность персонала к эксплуатации.
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:
«Сегодня государственные и региональные структуры предъявляют все более высокие требования к устойчивости и безопасности коммуникационной инфраструктуры. Проект в Мордовии — пример того, как современные телекоммуникации, информационная безопасность и логистика соединяются в единую систему, способную защищать жизни людей. Мы уверены, что подобные решения лягут в основу новых стандартов работы с рисками и чрезвычайными ситуациями в регионах».
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теги: B2G Мордовия республика системы оповещения населения
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