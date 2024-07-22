Big Data: Билайн бизнес помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье

22.07.2024, MForum.ru

Как оператор сотовой связи может помочь в таком непростом деле? Может, учитывая тот факт, что сейчас крупные операторы сотовой связи - это еще и крупные ИТ компании с экспертизой в области ИИ. Совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области Билайн Big Data & AI запущен сервис мониторинга лесов. Технологии анализа BigData позволяют выявлять и оперативно реагировать потенциально опасные пожаром ситуации.

Как это устроено?

Сервис в режиме, близком к реальному времени, на основе обезличенных агрегированных данных по нагрузке на базовые станции оператора анализируют данные с территории, разбитой на квадраты 500 х 500 м, выявляя перемещения в них. Если показатель плотности скопления числа пользователей оказывается выше заданного значения и это значение "держится" около получаса, ситуация признается "пожароопасной".

Система оповещает диспетчеров лесного хозяйства, абоненты в данном квадрате получают сообщения о запрете разведения огня и потенциальных штрафах.

Решение уже запущено в лесных массивах Луховиц, Егорьевска, Воскресенска, Орехово-Зуево, Раменского и Балашихи.

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом» Константин Романов:

«Наше взаимодействие с лесными службами — это еще один пример эффективного использования аналитики больших данных для региональных нужд и главное — безопасности, поскольку любой пожар, легче предотвратить, чем потушить. Мы уже делали модель компьютерного зрения для выявления дыма и огня, в этом проекте реализована другая логика, которая для лесов, расположенных вблизи городов, более актуальна. В прошлом году в России площадь, пройденная огнем, составила 4,6 млн га, рассчитываю, что наш проект с Лесхозом Московской области, поможет снизить эту цифру по итогам текущего года».

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов:

«Новая система мониторинга отслеживает сосредоточение групп людей на лесном фонде. Это работает как предупредительное мероприятие и помогает нашим специалистам. С учетом полученных данных можно строить маршруты патрулирования и заблаговременно реагировать на те или иные потенциально негативные моменты, которые происходят в лесу. Мы прежде всего ориентированы на обеспечение стабильной противопожарной обстановки в лесах Подмосковья, а для этого необходимо оперативно принимать меры по обнаружению, локализации, ликвидации лесных пожаров и по их недопущению».

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теги: Билайн ВымпелКом beeline big data B2G B2O цифровизация

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