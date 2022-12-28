Покупка компаний: МегаФон приобрел oneFactor - разработчика аналитических сервисов на базе ИИ

MForum.ru
28.12.2022,
Искусственный интеллект, в частности, системы аналитики - одно из стратегических направлений развития. Операторы сотовой связи это прекрасно понимают, а потому внимательно отслеживают как стартапы в этой области, так и уже действующие бизнесы. А некоторые приобретают, чтобы усилить свою экспертизу в этом направлении, а также расширить спектр услуг предоставляемых клиентам B2C/B2B/B2O/B2G. В частности, по данным МегаФон, его доходы в сегменте аналитических решений, за последние 3 года удвоились.
На этот раз речь идет о покупке 100% ООО "Единый фактор" oneFactor.
«Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе – особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor – наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий», - сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.
Компания oneFactor создает аналитические сервисы на базе ИИ для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ритейла и туризма. В частности, это сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития бизнеса, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие.
oneFactor сохранит текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.
«МегаФон – наш ключевой партнер в области разработки аналитических сервисов, – говорит Станислав Мурин, генеральный директор ООО «Единый фактор». – Мы видим огромный потенциал от синергии наших решений для предоставления наилучших сервисов нашим клиентам».
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теги: Мегафон покупка компаний oneFactor искусственный интеллект
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МегаФон приобрел российского производителя программного обеспечения oneFactor
28 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон завершил сделку по покупке компании oneFactor, специализирующейся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.
МегаФон – один из крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке. За последние три года за счет разработки новых сервисов и расширения продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился в денежном выражении.
«Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе – особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor – наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий», - сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.
В результате сделки МегаФон стал владельцем 100% ООО «Единый фактор» (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ретейла и туризма. Среди разработок компании – сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.
«МегаФон – наш ключевой партнер в области разработки аналитических сервисов, – говорит Станислав Мурин, генеральный директор ООО «Единый фактор». – Мы видим огромный потенциал от синергии наших решений для предоставления наилучших сервисов нашим клиентам».
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