Покупки компаний: МТС нарастил долю в компании Юрент

15.01.2024, MForum.ru

Сервисы проката электросамокатов в прошлом году показали быстрый рост востребованности, несмотря на высокие цены аренды и растущие ограничения, которые вводит государство в ответ на жалобы недовольных.

У МТС с 2022 года была экспериментальная доля в капитале ООО "ЮрентБайк.ру" (сервис ЮРЕНТ) - 11,77%, сегодня компания объявила об увеличении своей доли в капитале компании до 80,58%, выкупив доли у основателей компании. МТС планирует интегрировать компанию в свою экосистему. Итоговая сумма выплат будет определена результатами компании в 2024-2025 году. Команда Юрент под руководством гендиректора Ивана Туринге продолжит управлять проектом.

Юрент - второй в России оператор средств индивидуальной мобильности по выручке и по численности парка, компания управляет порядка 100 тысяч электросамокатов в 124 городах РФ по собственной и партнерской модели.

«По нашим прогнозам, к 2027 году рынок кикшеринга и других видов микромобильности в стране может вырасти почти в три раза до 60 миллиардов рублей. Мы видим сильные результаты по итогам включения «Юрент» в подписку МТС Premium и намерены вывести компанию на новый уровень, усиливая синергию с экосистемой МТС. В 2024 году мы планируем увеличить парк до 150 000 самокатов и презентовать ряд новых решений в области городской мобильности», — отметил руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

«К 2030 году как минимум две трети экономически активных жителей России станут регулярными пользователями микромобильности. Синергия с продуктами экосистемы МТС даст им доступ к новым сервисам и качественно улучшит их пользовательский опыт, что в свою очередь поможет нам укрепить лидерство в сфере городской мобильности», — сказал генеральный директор «Юрент» Иван Туринге.

Перспективы сервисов кикшеринга мне кажутся значительными, но я вижу и регуляторные риски, которые могут помешать реализации оптимистичных планов участников этого рынка. Ограничения скорости, введение штрафов для пользователей, системы распознавания их лиц, требования ношения шлемов - если все эти факторы будут действовать, они значительно снизят потенциал развития рынка кикшеринга. Форм-фактор самоката - не самый удобный, хотелось бы видеть и другие форм-факторы, например, велосипедный, но без необходимости крутить педали, как в неудобных из-за этого моделях электровелосипедов, которые использует конкурент Юрент - Woosh.

Включение сервиса аренды средств индивидуальной мобильности МТС расширяет возможности для пользователей экосистемы.

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теги: МТС покупка компаний экосистема экосистемные сервисы

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