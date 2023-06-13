Аналитика: МТС Premium позволил подписчикам сервиса сэкономить более 24 млрд за прошлый год

MForum.ru
13.06.2023,
МТС делится результатами потребления услуг подписчиками на МТС Premium в 2022 году и в 1q2023. Подписчики чаще всего пользуются телеком-сервисами, но также их привлекают развлечения и кэшбэк. МТС утверждает, что активные потребители услуг благодаря подписке экономят 18 864 рубля в год. Ключевое слово, конечно, "активные", услуга наиболее актуальна для таких абонентов.
Топ-5 драйверов подписки по оценке компании МТС:
Умная защита от спама "Защитник" сервис ежедневно блокирует около 1 млн спам-звонков.
Подпиской пользуются практически только клиенты МТС - 97%, но в МТС верят в то, что будет расти количество клиентов других российских операторов. Этому способствует рост количества партнерских предложений. Чем больше появляется партнеров, как Юрент, BelkaCar, Азбука вкуса, Медси и т.п., тем больше набор скидок, которые позволяют экономить и привлекают пользователей к подписке.
За 2022 году среди пользователей МТС Premium втрое выросло число пользователей более одной услуги. В том числе, за счет нетелеком-сервисов, объем их использования вырос в 2.6 раз. Наибольшим спросом пользуется комбо кино+музыка, число пользователей за год с 1q2022 по 1q2023 выросло в 2.7 раз.
Спросом пользуется и промокоды партнеров, количество пользователей, которые их активируют в 1q2023 на 11% выше чем годом ранее в 1q2022.
TOП-10 регионов по количеству подключений подписки за период январь-март 2023 года:
Экосистема МТС работает? Похоже на то.
пресс-релиз, .pdf
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теги: аналитика МТС
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