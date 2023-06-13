Аналитика: МТС Premium позволил подписчикам сервиса сэкономить более 24 млрд за прошлый год

13.06.2023, MForum.ru

МТС делится результатами потребления услуг подписчиками на МТС Premium в 2022 году и в 1q2023. Подписчики чаще всего пользуются телеком-сервисами, но также их привлекают развлечения и кэшбэк. МТС утверждает, что активные потребители услуг благодаря подписке экономят 18 864 рубля в год. Ключевое слово, конечно, "активные", услуга наиболее актуальна для таких абонентов.

Топ-5 драйверов подписки по оценке компании МТС:

50 ГБ мобильного интернета

блокировка спам-звонков

онлайн кинотеатр KION

музыкальный сервис МТС Music

кэшбэк-сервисы

Умная защита от спама "Защитник" сервис ежедневно блокирует около 1 млн спам-звонков.

Подпиской пользуются практически только клиенты МТС - 97%, но в МТС верят в то, что будет расти количество клиентов других российских операторов. Этому способствует рост количества партнерских предложений. Чем больше появляется партнеров, как Юрент, BelkaCar, Азбука вкуса, Медси и т.п., тем больше набор скидок, которые позволяют экономить и привлекают пользователей к подписке.

За 2022 году среди пользователей МТС Premium втрое выросло число пользователей более одной услуги. В том числе, за счет нетелеком-сервисов, объем их использования вырос в 2.6 раз. Наибольшим спросом пользуется комбо кино+музыка, число пользователей за год с 1q2022 по 1q2023 выросло в 2.7 раз.

Спросом пользуется и промокоды партнеров, количество пользователей, которые их активируют в 1q2023 на 11% выше чем годом ранее в 1q2022.

TOП-10 регионов по количеству подключений подписки за период январь-март 2023 года:

Москва/область - 14,5% Краснодарский край - 5,0% Санкт-Петербург/область - 4,8% Башкортостан - 4,7% Ростовская область - 3,1% Свердловская область - 2,8% Татарстан - 2,5% Новосибирская область - 2,5% Пермский край - 2,2% Самарская область - 2,2%

Экосистема МТС работает? Похоже на то.

пресс-релиз, .pdf

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теги: аналитика МТС

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