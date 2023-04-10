Акции. Экосистемные сервисы: Клиенты МТС Travel получат бесплатный интернет и связь в международном роуминге

10.04.2023, MForum.ru

МТС продолжает демонстрировать клиентам преимущества пользования экосистемными услугами. В рамках федеральной рекламной кампании клиентам МТС Travel обещан бесплатный интернет и связь в международном роуминге - 100% скидка на опцию "Забугорище", если клиент забронировал отель через МТС Travel. В поездках по России с бронированием через МТС Travel, клиентам предложат кэшбек в размере до 10% от стоимости заказа (для пользователей МТС Cashback).

«С самого начала мы задумывали МТС Travel не просто как сервис бронирования отелей, а как площадку для организации полноценной поездки, и сейчас мы сделали еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников. Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей — незаменимые атрибуты путешествий, которые могут стать более доступными и выгодными благодаря экосистеме МТС», — прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Акция будет действовать до 31 мая 2023 года, для того, чтобы ей воспользоваться необходимо быть абонентом МТС, использующим пакетный тариф.

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теги: акции экосистемные сервисы МТС экосистема MTC Travel МТС

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