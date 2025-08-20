IT. B2B. Партнерские программы: МТС Web Services запускает B2B партнерскую программу

MForum.ru
20.08.2025,
MWS запустила партнерскую программу, которая позволяет партнерам распространять сервисы MWS, получая комиссионные вознаграждения и скидки. В рамках программы партнеры могут продвигать облачные (MWS Cloud / VI с GPU, объектное хранилище), ИИ (LLM MWS GPT), data-сервисы (MWS Data), бизнес-приложения (MWS Tables, корпоративная почта, виртуальный диск) и решения для разработчиков (например, MWS Container Platform, MWS Octapi). Их можно развернуть, как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков. В планах компании - привлечь к сотрудничеству от 300 и более ИТ-компаний и интеграторов.
Программа предусматривает три варианта сотрудничества.
Первыми партнёрами компании, перешедшими на новую программу, стали Neoflex, «Концепт разработка» и GlowByte.
«Мы стремимся комплексно закрывать потребности наших клиентов. Для этого MWS привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов в своих отраслях. С нами уже работает порядка 100 ИТ-компаний и интеграторов. Мы рассчитываем, что с запуском новой программы их число достигнет 300, а выручка MWS по партнёрской схеме в ближайшие годы увеличится более чем в 7 раз. При этом компании смогут не просто перепродавать наши решения, получая комиссионные вознаграждения, но и разворачивать свои продукты на наших облачных мощностях, а также встраивать сервисы MWS в свои. Максимальная выгода для партнёра может составлять до 35% от сделки», — отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.
Как это прокомментировать?
Считаю данное решение своевременным и грамотным ходом компании, лежащим в рамках тренда на превращение телеком-компаний в цифровых партнеров. Вместо того, чтобы становиться еще одним конкурентом с еще одним или даже множеством продуктов, MWS позиционирует себя как платформу для кооперации. Благодаря этому без прямых затрат компания может получить доступ к клиентской базе партнеров и повысить свое проникновение на рынок. Выбранный вариант продвижения обещает MWS снижение стоимости привлечения клиента, это также может увеличить и средний чек MWS и общую выручку компании.
Важно отметить, что к продвижению партнерами предлагаются не какие-то отдельные продукты, но интегрированные экосистемные решения. Сейчас, в связи с постепенным переходом участников рынка на российские решения, это особенно актуально.
Из потенциальных минусов отмечу репутационные риски. Если партнер MWS будет оказывать сервис некачественно, у клиентов может сформироваться негативный образ продуктов MWS.
В целом это органичное стратегическое решение, продиктованное нацеленностью МТС на экосистемность и имеющейся экспертизой в этой области.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: про айти МТС MWS МТС Web Services партнерские программы про B2B про IT
--
Публикации по теме:
14.08. [Новости компаний] Разработка ПО: МWS сообщает о запуске платформы полного цикла производства ПО с AI-агентами / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Облачные сервисы. Искусственный интеллект: В MWS запустили платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Искусственный интеллект: MWS Cloud запустила платформу хранения больших данных для обучения ИИ / MForum.ru
08.07. [Новости компаний] IT. AI-агенты: МТС Web Services сообщает о запуске сервиса для автоматического описания данных, накопленных компаниями / MForum.ru
01.07. [Новости компаний] B2B. ИИ. Big Data: МТС Web Services представила b2b-платформу MWS Data с ИИ-агентами для работы с большими данными / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru