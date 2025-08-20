IT. B2B. Партнерские программы: МТС Web Services запускает B2B партнерскую программу

20.08.2025, MForum.ru

MWS запустила партнерскую программу, которая позволяет партнерам распространять сервисы MWS, получая комиссионные вознаграждения и скидки. В рамках программы партнеры могут продвигать облачные (MWS Cloud / VI с GPU, объектное хранилище), ИИ (LLM MWS GPT), data-сервисы (MWS Data), бизнес-приложения (MWS Tables, корпоративная почта, виртуальный диск) и решения для разработчиков (например, MWS Container Platform, MWS Octapi). Их можно развернуть, как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков. В планах компании - привлечь к сотрудничеству от 300 и более ИТ-компаний и интеграторов.

Программа предусматривает три варианта сотрудничества.

Первый — агентская модель: партнёр регистрирует лид, после чего MWS самостоятельно сопровождает сделку. Вознаграждение партнёра может составить до 20% от выручки по заключённым контрактам.

Второй — реселлерская модель: партнёр закупает продукты MWS по специальным партнёрским ценам и перепродаёт их конечным клиентам. Заработок партнёра по такой схеме может составить до 35%.

Третий — модель разработчика (White label): позволяет интегрировать сервисы MWS (например, GPT или Data) в собственные платформы или продукты. Решения распространяются под брендом партнёра без раскрытия информации о конечных пользователях. Это способ для партнеров снизить свое time-to-market, а потому интересно им.

Первыми партнёрами компании, перешедшими на новую программу, стали Neoflex, «Концепт разработка» и GlowByte.

«Мы стремимся комплексно закрывать потребности наших клиентов. Для этого MWS привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов в своих отраслях. С нами уже работает порядка 100 ИТ-компаний и интеграторов. Мы рассчитываем, что с запуском новой программы их число достигнет 300, а выручка MWS по партнёрской схеме в ближайшие годы увеличится более чем в 7 раз. При этом компании смогут не просто перепродавать наши решения, получая комиссионные вознаграждения, но и разворачивать свои продукты на наших облачных мощностях, а также встраивать сервисы MWS в свои. Максимальная выгода для партнёра может составлять до 35% от сделки», — отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.

Считаю данное решение своевременным и грамотным ходом компании, лежащим в рамках тренда на превращение телеком-компаний в цифровых партнеров. Вместо того, чтобы становиться еще одним конкурентом с еще одним или даже множеством продуктов, MWS позиционирует себя как платформу для кооперации. Благодаря этому без прямых затрат компания может получить доступ к клиентской базе партнеров и повысить свое проникновение на рынок. Выбранный вариант продвижения обещает MWS снижение стоимости привлечения клиента, это также может увеличить и средний чек MWS и общую выручку компании.

Важно отметить, что к продвижению партнерами предлагаются не какие-то отдельные продукты, но интегрированные экосистемные решения. Сейчас, в связи с постепенным переходом участников рынка на российские решения, это особенно актуально.

Из потенциальных минусов отмечу репутационные риски. Если партнер MWS будет оказывать сервис некачественно, у клиентов может сформироваться негативный образ продуктов MWS.

В целом это органичное стратегическое решение, продиктованное нацеленностью МТС на экосистемность и имеющейся экспертизой в этой области.

