B2B. ИИ. Big Data: МТС Web Services представила b2b-платформу MWS Data с ИИ-агентами для работы с большими данными

01.07.2025, MForum.ru

Платформа MWS Data адресована крупному и среднему бизнесу. Она объединяет ряд инструментов для хранения, обработки, визуализации, контроля качества и обеспечения безопасности данных. Можно работать как с данными, получаемыми в режиме реального времени, так и с историческими массивами данных. Использование платформы должно помочь компаниям сократить время обработки информации на несколько порядков, обеспечивает точность прогнозных моментов.

Платформа позволяет хранить и обрабатывать любые типы данных: информацию о продажах и заказах, спросе на товары и логистику, сведения о платежах и предоставляемых услугах, состоянии оборудования.

Больший объем обрабатываемых данных позволяет рассчитывать на более точную работу рекомендательных и предиктивных моделей для обслуживания, предсказания спроса, ценообразования, контроля инвентаря и так далее. Поверх MWS Data можно запустить инструменты для обучения и инференса.

Платформа оснащена множеством агентов искусственного интеллекта. Например, ИИ-агентом для автоматизации наполнения каталога данных. Он работает на базе MWS GPT - сервиса для внедрения любой LLM-модели в бизнес. Агент принимает метаданные и примеры таблиц, а затем с помощью технологии RAG подключается к документации и генерирует описание для каждой таблицы. Это сокращает время анализа до минут и, тем самым, позволяет существенно экономить ресурсы специалистов. Также в платформу встроен ИИ-агент для анализа данных по запросу от пользователя на естественном языке. Он преобразует текстовый запрос в SQL-код и готовит отчет с визуализацией. За счет такого подхода можно надеяться на то, что самые разные категории сотрудников получат доступ к различной аналитике без привлечения разработчиков.

«Как и большинство наших коммерческих решений, MWS Data была разработана для нужд МТС. …нам удалось создать качественное решение, которым уже несколько лет пользуются все ключевые продукты, начиная с рекламной платформы МТС Маркетолог и заканчивая онлайн-кинотеатром KION. MWS Data помогла увеличить точность рекомендаций более чем на 20%, а ежегодная экономия за счет отказа от устаревших решений составляет 1,5 млрд рублей. Уверен, платформа поможет большому количеству компаний в разных отраслях экономики получить максимальную ценность для бизнеса от больших данных», – прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Решение доступно как для развертывания на инфраструктуре заказчика, так и для использования в облаке.

Похоже, спрос компаний на специалистов в области Big Data и ИИ будет сокращаться по мере появления таких платформенных решений. Не так уж много смысла есть в собственных разработках, если можно получить доступ к готовым продуктам за малую долю расходов на создание собственных продуктов.

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теги: МТС Big Data искусственный интеллект ИИ агенты B2B

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