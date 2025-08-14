Разработка ПО: МWS сообщает о запуске платформы полного цикла производства ПО с AI-агентами

14.08.2025, MForum.ru

МТС сообщает, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS) запустила технологическую платформу MWS DevRails на базе AI для разработки цифровых продуктов.

Как заявляет компания, это решение позволяет управлять жизненным циклом продукта и контролировать все этапы создания ПО: от проектирования и анализа до разработки, тестирования и выхода официального релиза. В платформу интегрированы ролевые ИИ-агенты, которые автоматизируют до 40% задач, позволяя, тем самым, увеличить скорость разработки.

MWS DevRails подойдет крупному и среднему бизнесу, который хочет трансформировать процесс разработки и обеспечить прозрачное управление десятками и сотнями продуктов. Платформа содержит комплекс интегрированных между собой инструментов для аналитиков, разработчиков, DevOps-инженеров и тестировщиков, включая решения для управления архитектурой, работы с кодом, отслеживания производственных метрик и бизнес-показателей, проведения мобильного и кросс-браузерного тестирования и так далее.

Встроенные AI Copilot-программы, как обещает MWS, позволяют экономить до 40% рабочего времени специалистов за счет автоматизации. К примеру, Product Owner Copilot в таск-трекере описывает требование к разработке, Analytic Copilot оценивает качество написанного и дает рекомендации по улучшению описания, а Test Designer Copilot готовит 50% тест-кейсов.

Платформа MWS DevRails доступна как для развертывания на инфраструктуре заказчика, так и в облаке.

«Прежде чем предлагать MWS DevRails внешним заказчикам, с помощью ее инструментов мы организовали управление производственным процессом для более чем 400 цифровых продуктов и сервисов МТС - от финтеха до онлайн-кинотеатра. За счет отказа от разрозненных решений в пользу единой платформы, внутри которой собраны интегрированные между собой инструменты для разработки, нам удалось на 40% сократить срок вывода новых продуктов на рынок, а также значительно повысить надежность ИТ-систем. Используя нашу экспертизу, средний и крупный бизнес сможет улучшить процесс разработки, а также оптимизировать ресурсы команд за счет ИИ-агентов», – прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Очень интересное решение, которое лежит в тренде ориентации на Low code / AI. Но у одних участников рынка фокус на Low-code, а не на "классику" разработки, у других нет единой платформы, нужно заниматься интеграцией. Даже если смотреть не только на российские решения, но и зарубежные, то прямого аналога я не нахожу, а продукт MWS DevRails выглядит интересным. Как минимум, стоит обратить на него внимание, воспользоваться предложением демонстрации (MWS такое предлагает), возможно это то, что может существенно помочь бизнесу той или иной компании. В целом, агентские копилоты - это наше ближайшее будущее, к которому MWS позволяет прикоснуться уже сегодня.

