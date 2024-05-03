Платформы разработки: МТС представила DevX Platform - интегрированную среду разработки

MForum.ru
03.05.2024,
Новая платформа МТС DevX Platform, как ожидается, позволит ускорить вывод на рынок новых продуктов и сервисов. Потенциальный экономический эффект от внедрения платформы в перспективе 5 лет в компании оценивают суммой более 6 млрд рублей.
DevX Platform призвана сформировать единую среду разработки, с едиными стандартами и минимумом рутинных операций на всех этапах - от проектирования до тестирования и развертывания систем. Платформа собрана преимущественно на open source решениях. В нее встроены инструменты измерения эффективности и управления разработкой.
В МТС надеются на улучшение качества разработки за счет подключения ряда обучаемых ML/AI сервисов, реализованных в формате интеллектуального ассистента разработчика. Эти сервисы могут, например, обеспечить трансляцию кода с одного языка программирования на другой, автодополнение кода, генерацию документации, поиск и исправление ошибок в коде, а также поддержку ряда функциональностей на базе генеративного ИИ.
Платформа содержит инструменты для коллаборации и обмена опытом.
Ожидается, что DevX Platform будет применяться в работе над всеми ключевыми продуктами МТС.
«Запустив процесс перехода ИТ-решений экосистемы МТС на The Platform, мы поняли, что нам нужен не только единый технологический хаб, но и единая точка входа для разработчиков. Для бизнеса – это возможность контролировать эффективность разработки. Прогнозируемый экономический эффект от внедрения DevX Platform – более 6 млрд руб. в перспективе пяти лет. Для самих ИТ-специалистов – это удобная рабочая среда, которая содержит множество полезных инструментов», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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теги: айти ИТ платформы разработка ПО разработка софта
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