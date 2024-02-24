Санкции. ЦОД. ПО: Российская отрасль ЦОД столкнулась с массовыми санкциями США

MForum.ru

Санкции. ЦОД. ПО: Российская отрасль ЦОД столкнулась с массовыми санкциями США

24.02.2024, MForum.ru

Минфин США сформировал санкционный перечень российских провайдеров ЦОД, в который включены, в частности, Ростелеком-ЦОД (SafeData), 3data, Oxygen, Миран и ряд других, сообщает КоммерсантЪ. Оценки iKS-Consulting - санкции затронут 29% российского облачного рынка (по выручке) и 46% рынка colocation (по количеству стоек).

 

 

Это может затруднить (но вряд ли остановит) закупки в Россию продвинутых серверов и СХД зарубежного производства и иностранного ПО. Вырастут издержки по закупке таких решений и оборудования.

До некоторой степени эти санкции будут стимулировать спрос на продукцию российских производителей решений для ЦОД.

Ряд зарубежных партнеров, которые продолжали пользоваться услугами российских провайдеров услуг ЦОД могут отказаться от сотрудничества. Это приведет к снижению доходов владельцев ЦОД и росту трансграничного трафика. Скорее всего, владельцы ЦОД будут вынуждены реагировать на это подъемом цен на свои услуги.

Санкции коснулись также интеграторов и компьютерных вендоров: ICL, T1, Инферит и других.

Предусмотрены санкции для разработчиков ПО: РусБИТех, Ред Софт, Код безопасности, Фидесис, ИнтерКАД, ТопСистемы и других.

Предварительная оценка iKS-Consulting рынка ЦОД в 2023 году - порядка 70 тысяч стоек и 114 млрд руб.

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теги: санкции рынок ЦОД разработка ПО

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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