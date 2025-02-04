ЦОД: Ростелеком получит с Росреестра 5,1 млрд руб. за аренду облачных мощностей ЦОД

04.02.2025, MForum.ru

Ростелеком получит с Росреестра 5,1 млрд руб. за аренду облачных мощностей ЦОД, которые необходимы, в частности, для обеспечения работы Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), в период с 7 февраля 2025 года по 31 января 2026 года.

В Ведомостях рассказывают о подробностях госзакупки – планируется задействовать 2830 ядер CPU и 34 ТБ оперативной памяти. В частности, Ростелеком обеспечит заказчика 4 серверными стойками с повышенной подведенной мощностью – 14 кВт на каждую.

Такие стойки обычно используют для высокопроизводительных вычислений или ИИ-серверов. Эксперты отмечают постоянный рост стоимости услуг для Росреестра. Если в 2022 году контракт обошелся в 1,6 млрд, то в 2023 году – в 3,6 млрд, в 2024 – в 4,5 млрд.

Причины такого роста могут быть различными, ведомство может наращивать арендуемые мощности, но так могут сказываться и санкции, постоянный вынужденный поиск новых логистических цепочек, вложения в ИБ, переход на массовое использование российского оборудования.

В начале января 2025 года сообщалось об утечке данных Росреестра, как минимум, из 82 млн записей (в этом объеме данные были опубликованы), их актуальность соответствовала марту 2024 года. Росреестр заявил, что не подтверждает утечку.

Как знают в Ведомостях, мощности у РТК-ЦОД арендуют также Газпромбанк, ВТБ, Минцифры, Генпрокуратура и ряд других госструктур.

Несмотря на сложную ситуацию с привлечением финансовых средств в России, Ростелеком не прекратил наращивание новых мощностей, в частности, в 2024 году Ростелеком собирался приобрести у 3Data второй ЦОД в Медведково.

Суммарно в распоряжении Ростелекома может быть 25 тыс. или более стоек (АБ: моя оценка). Предположительно это обеспечивает Ростелекому первое место на российском рынке по данному показателю, весь российский рынок на конец 2024 года оценивается примерно в 82 тыс. стоек.

Темпы развертывания новых мощностей ЦОД в РФ, похоже, замедлились в 2024 году из-за высокой кредитной ставки ЦБ.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: рынок ЦОД госзаказы облака Ростелеком

--