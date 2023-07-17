Тарифы: МТС представил новую линейку тарифов - экосистемные

MForum.ru
17.07.2023,
Это тарифы «МТС Проще», «МТС Больше», «МТС Супер» и «МТС Как хочешь». Экосистемными их называют потому, что в каждый тариф включена бесплатная в течение 2 месяцев экосистемная подписка МТС Premium.
Вторая их особенность - включенные безлимиты на мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber.
МТС Premium включает умную защиту от спам-вызовов, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, а также доступ к кино, музыке, книгам. Для новых пользователей предусмотрена скидка на МТС Premium.
«МТС Проще» - стартовый тариф со связью 250 минут и интернетом 5 ГБ, «МТС Больше» - это 30 ГБ с настройкой количества минут и SMS (от 700 минут и 700 SMS и более). «МТС Супер» - это «все включено», с базовым пакетом 50 ГБ Интернет-трафика, 2000 минут и 500 SMS, а также бесплатный Youtube.
Любителям тарифов-конструкторов предлагается «МТС Как хочешь», где можно выбирать объем данных в пакете от 5 ГБ до 30 ГБ и минутами от 200 мин до 2000 мин. Цены на этот тариф, в зависимости от выбора абонента, варьируются от 575 рублей до 1110 рублей в месяц.
Версию тарифов для Москвы можно посмотреть здесь.
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теги: МТС тарифы конструкторы
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