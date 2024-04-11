Розница: МТС запустила первый экосистемный магазин

MForum.ru

Розница: МТС запустила первый экосистемный магазин

11.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске первого магазина нового формата - в компании его называют экосистемным. Это пилотный проект, а учитывая его площадь - 250 кв.м, вряд ли он когда-либо станет массовым. Для успешности подобных проектов нужна очень высокая проходимость, которая с трудом достигается даже в Москве.

 

 

В любом случае такие салоны не столько предназначены для "делания прибыли", сколько для имиджево-рекламных целей, продвижения бренда, знакомства покупателей с разнообразием экосистемных услуг. Такой магазин может быть бесприбыльным или даже планово убыточным, это нормально, учитывая цели его создания. Впрочем, это не обязательно. При грамотном подходе, салоны этого формата в Москве с ее многомиллионным населением при условии хорошей проходимости в точке размещения, могут и заработать прибыль.

 

 

Почему магазин называют экосистемным? Потому что здесь продается не только стандартный набор операторской розницы - от смартфонов до подключений и аксессуаров, но также упор сделан на цифровые сервисы экосистемы МТС.

 

 

Схема салона стандартна для больших салонов - зонирование, с участием опытных консультантов, способных познакомить клиентов с особенностями предложений МТС. Задействовано много LED-панелей, кроме обычных вертикальных разработана декоративно-навигационная конструкция для верхней части помещения.

 

 

Возможно, с технологиями чуть переборщили - для консультации предлагается вводить номер своего телефона в терминале, получить SMS, после чего и будет предоставлена консультация в одной из 7 консультационных зон. Впрочем, может быть кому-то такой подход и нравится, в теории он позволяет минимизировать ожидание.

«В первую очередь магазин МТС – это место, в котором покупатели могут получить высокий уровень экспертизы, клиентского сервиса и опыта. Мы стремимся сделать так, чтобы этот уровень постоянно рос, поэтому регулярно тестируем магазины новых форматов. Планируем до конца года запустить экосистемные магазины ещё в нескольких городах-миллионниках», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Помимо сервисов МТС, в магазине представлены сотни различных товаров. Все они поделены на зоны: «Смартфоны», «Звук», «ТВ», «Портативная техника», «Умный дом», «Аксессуары».

 

 

Инфраструктурный салон МТС - развитие идей "Экспертных" магазинов. МТС планирует открыть до тысячи таких магазинов на замену более традиционных торговых точек. Всего у МТС 4400 розничных магазинов, на 600 меньше, чем годом ранее.

Это близко к показателю МегаФона с его 4000+ салонов, больше чем у Tele2 с его около 3000 точек. Меньше всего салонов у Билайна - порядка 2400 салонов.

Можно отметить некоторое восстановление объемов продаж в российской телеком-рознице. Но это не отменяет желательности сокращения числа салонов операторами связи для повышения эффективности этого сегмента бизнеса, сейчас число салонов явно избыточно. В качестве тренда можно отметить и продолжение сокращения средней площади массовых салонов.

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теги: розница МТС салоны экосистемные салоны

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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