Розница: Tele2 оптимизирует объем оффлайн-розницы

MForum.ru

Розница: Tele2 оптимизирует объем оффлайн-розницы

10.07.2023, MForum.ru

Тренд на сокращение числа розничных салонов на российском рынке продолжается. Tele2 заявила о планах оптимизации своей сети, оператор намерен продолжить сокращение числа магазинов на 15% к августу 2023 года.

 

 

В абсолютных цифрах это означает, что число салонов сократится еще примерно на 400 точек. Оператор работает по франчайзинговой схеме, всего у Tele2 порядка 350 партнеров в России и более 2650 салонов различного формата. То есть после оптимизации число салонов сократится до 2250. Сегодня у Tele2 розница имеет сложную структуру, в ней и совсем небольшие точки, и флагманы, и experience stores. Компания постепенно будет смещать фокус на light-салоны.

«Сэкономленные средства будут направлены на диджитализацию сети: цифровые вывески и ценники, виртуальные витрины, системы видеомониторинга и подсчета посетителей, проект по сдаче в аренду цифровых рекламных носителей в наших салонах другим компаниям, развитие мобильного приложения для продавцов, интересные коллаборации», - комментирует решение компании Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл.

Сейчас управлением объединенной розницы Tele2 и Ростелекома занимается единая команда.

Действуя таким образом Tele2 находится в рыночном тренде. По сравнению с тем, как обстоит дело с розницей за рубежом, российский рынок заметно перегрет, практически вдвое, число салонов – избыточно. Учитывая, что содержание салона в среднем обходится в сумму от 10 млн рублей в год и более, далеко не все салоны могут окупаться. Сокращение части розницы повысит эффективность работы остающихся салонов. Раньше фактором наращивания операторской розницы была гонка с целью повышения числа продажи SIM-карт. Сейчас операторы переходят от гонки за абсолютным числом абонентов к состязанию по качеству абонентской базы и раздача симок уже не имеет былого смысла. Важно, чтобы на этом пути операторские компании не ограничились сокращением числа салонов и в целом гонкой за окупаемостью салонов, но сохранили бы качество обслуживания клиентов, а лучше - занялись бы его повышением. Не секрет, что в какой-то момент некоторые сотрудники салонов в гонках за своими бонусами создали салонам негативный имидж, как месту, где абоненту с высокой вероятностью постараются навязать какие-то дополнительные услуги или товары, зачастую ненужные клиентам. Хочется верить, что в Tele2 направят часть сэкономленных средств на улучшение качества работы с посетителями салонов.

Что до других операторов, то скорее всего, некоторые или все из них, последуют примеру Tele2 с большим или меньшим энтузиазмом. Число салонов действительно избыточно и будет сокращаться в ближайшие годы. Этому способствует и рост популярности самообслуживания и онлайн-каналов продажи.

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теги: розница операторские салоны Tele2 тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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