Розница: МТС расширил географию доставки с помощью Почты России

MForum.ru
28.06.2023,
Благодаря договоренностям МТС и Почты России, получать заказы из интернет-магазина МТС смогут еще 2.2 млн жителей страны в 53 городах и поселках Урала, Сибири и Дальнего Востока. Почтой России, в частности, будут доставляться заказы в салоны МТС в Якутии, на Чукотке, в Иркутской области и еще в 13 регионах страны, включая малые населенные пункты с численностью жителей до 40 тысяч.
«Мы хотим дать возможность жителям каждого уголка страны получить самый современный смартфон и другие технологические товары, чтобы они могли оценить все преимущества нашей цифровой экосистемы, а сотрудничество с Почтой России обеспечивает нас широкой географией логистики. В дальнейшем мы продолжим уделять внимание труднодоступным населённым пунктам, в том числе открывая там дополнительные способы доставки», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
С января по май 2023 года количество заказов в онлайн-рознице МТС с Урала, из Сибири и с Дальнего Востока выросло на 12% год к году.
Операторам выгодно развивать свои онлайн-витрины и рост продаж через них показывает, что они движутся в правильном направлении. Расширение географии доставки должно позитивно сказаться на результатах, еще более повысив спрос на продукты, продвигаемые через этот канал.
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теги: розница розничная торговля онлайн торговля МТС
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