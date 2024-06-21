Розница: В МТС заметили рост спроса на смартфоны с ИИ - линейку Galaxy S24

21.06.2024, MForum.ru

По данным МТС, смартфоны Galaxy S24 стали самыми продаваемыми аппаратами Samsung в рознице оператора за последние 3 года. В МТС такой всплеск интереса к новинке связывают с тем, что это аппараты с ИИ. Так это или нет, но за первые 5 месяцев с момента появления Galaxy S24 на российском рынке продажи линейки оказались на 80% выше, чем продажи Galaxy S23 год к году. Еще больше отличия от объемов продаж линейки S22 - 113% или объемов продаж S21 - 124%.

В топ-10 продаваемых устройств с ценой выше 80 тысяч рублей вошли модели Galaxy S24 256ГБ; S24 Ultra 512ГБ и 256ГБ.

«ИИ становится инструментом конкурентной борьбы между производителями смартфонов. Уже много лет на этом рынке не появлялось по-настоящему прорывных инноваций, и искусственный интеллект можно отнести к их числу. Сейчас мы видим, что и другие производители стали активнее внедрять ИИ в свои устройства полностью или частично. Например, китайские бренды внедряют элементы ИИ в функции фото и видео, а Apple и вовсе анонсировала появление ИИ в своей операционной системе, что позволит охватить ИИ и другие устройства экосистемы», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Чаще смартфоны с ИИ в рознице МТС покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Красноярска и Тюмени.

В МТС ожидают, что спрос на линейку может еще вырасти, этому способствует и специальное предложение - планшет в подарок и кэшбек в размере 20%.

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теги: розница МТС смартфоны с ИИ тренды

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