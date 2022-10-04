Розница: МегаФон и Yota объединяют розничные сети

MForum.ru
04.10.2022,
Руководство компании МегаФон приняло неординарное решение - объединить розничные сети с Yota. Процесс не будет быстрым и завершится к концу 2023 года.
Можно посмотреть на это с двух сторон.
🔸 С одной стороны, разумно выглядят такие аргументы, что этот шаг позволит снизить расходы на развитие и поддержание розницы. А также повысит трафик в остающихся салонах.
🔸 С другой стороны, проект Yota так много лет позиционировался как максимально самостоятельный и удаленный от МегаФона, а объединение розницы на это не работает. Вовсе наоборот.
Первая группа аргументов сейчас выглядит более существенной, для этого не нужно быть экономистом.
В рамках проекта объединения будут не только объединяться существующие салоны, но также открываться новые. Первые три совместных салона запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.
Сотрудникам розницы теперь придется непросто, им предстоит дообучиться продуктовой линейке еще одного оператора. Впрочем, это не самая большая проблема розницы, куда более актуальна кадровая проблема, обострение которой возможно и стимулировала МегаФон в принятии данного решения.
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теги: телеком розница МегаФон Yota
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