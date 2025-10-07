Розница: Операторы и маркетплейсы - Билайн запустил доставку заказов через партнерские ПВЗ

07.10.2025, MForum.ru

Билайн сообщает, что теперь заказанные на сайтах устройства и аксессуары будут доставляться через партнерские ПВЗ. В Московском регионе через ПВЗ могут доставляться и SIM-карты, но постепенно доставка станет доступна по всей стране.

Всего доступно порядка 50 тысяч точек самовывоза, как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Средний срок доставки - от 2 суток, в зависимости от региона.

Доставка бесплатна для клиента, она доступна при заказе практически на любую сумму от 1 рубля до 150 тысяч рублей, нет ограничений по категориям товаров.

«Запуск доставки в ПВЗ — это наш следующий шаг к тому, чтобы дать клиенту максимальный выбор удобных способов получения заказа. Мы расширяем географию присутствия, включая малые населённые пункты, где нет офисов продаж, и обеспечиваем доступ к технике из ассортимента Билайн в максимально близкой и привычной точке — от магазина у дома до соседнего торгового центра», — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

В компании ожидают, что использование ПВЗ позволяет максимизировать розничную аудиторию Билайна и даёт возможность эффективно покрывать даже удалённые населённые пункты, куда курьерская доставка может быть затруднена или осуществляться нерегулярно.

Этот ход компании - стратегического уровня. Можно предположить, что компания не только повышает широту охвата рынка, но и оптимизирует логистические издержки. За пределами городов это очень важный конкурентный фактор.

