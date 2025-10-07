Розница: Операторы и маркетплейсы - Билайн запустил доставку заказов через партнерские ПВЗ

MForum.ru

Розница: Операторы и маркетплейсы - Билайн запустил доставку заказов через партнерские ПВЗ

07.10.2025, MForum.ru

Билайн сообщает, что теперь заказанные на сайтах устройства и аксессуары будут доставляться через партнерские ПВЗ. В Московском регионе через ПВЗ могут доставляться и SIM-карты, но постепенно доставка станет доступна по всей стране.

Всего доступно порядка 50 тысяч точек самовывоза, как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Средний срок доставки - от 2 суток, в зависимости от региона.

Доставка бесплатна для клиента, она доступна при заказе практически на любую сумму от 1 рубля до 150 тысяч рублей, нет ограничений по категориям товаров.

«Запуск доставки в ПВЗ — это наш следующий шаг к тому, чтобы дать клиенту максимальный выбор удобных способов получения заказа. Мы расширяем географию присутствия, включая малые населённые пункты, где нет офисов продаж, и обеспечиваем доступ к технике из ассортимента Билайн в максимально близкой и привычной точке — от магазина у дома до соседнего торгового центра», — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

В компании ожидают, что использование ПВЗ позволяет максимизировать розничную аудиторию Билайна и даёт возможность эффективно покрывать даже удалённые населённые пункты, куда курьерская доставка может быть затруднена или осуществляться нерегулярно.

Этот ход компании - стратегического уровня. Можно предположить, что компания не только повышает широту охвата рынка, но и оптимизирует логистические издержки. За пределами городов это очень важный конкурентный фактор.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: розница Билайн Вымпелком

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

01.09. [Новости компаний] Розница. Количество салонов: Билайн начал предлагать розничные франшизы Shop in Shop / MForum.ru

01.09. [Новости компаний] Розница: Wildberries начинает «проверки IMEI», но механизмы проверки пока не ясны, а эффективность этих проверок – весьма сомнительна / MForum.ru

21.08. [Новости компаний] Розница: МТС информирует о росте продаж смартфонов по программе Trade-in почти на 40% / MForum.ru

20.08. [Новости компаний] Услуги. Розница: Билайн в Ленобласти - SIM-карты теперь можно оформить в МФЦ / MForum.ru

25.06. [Новости компаний] Интервью: Инесса Галактионова в интервью РБК – моя дюжина «тейков» / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru

06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru

03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru

26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально

19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: