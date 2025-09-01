Розница: Wildberries начинает «проверки IMEI», но механизмы проверки пока не ясны, а эффективность этих проверок – весьма сомнительна

01.09.2025, MForum.ru

Маркетплейс начинает требовать с продавцов указывать IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) смартфонов, продаваемых на платформе, об этом рассказывает CNews. Проверять данные планируют на этапе приемки товаров на склады WB. «В дальнейшем» планируется проверять IMEI еще и при выдаче смартфона клиентам, а также расширить практику и на другие виды электроники.

Сразу можно указать на половинчатость и непрозрачность мер – многие продавцы работают по модели FBS, то есть со своими складами и непонятно – будет ли их касаться это нововведение. Неясно даже то, как именно будет проходить «проверка подлинности» IMEI. Вряд ли в WB решатся на вскрытие заводской упаковки, это отпугнет покупателей. Но без этого не проверить прошивку, а мошенникам не так уж сложно подделать номера на коробках.

Основное – подобные проверки никак не помогут в борьбе с «перешитыми» устройствами. Вот считали вы IMEI, он соответствует документам. Но бывает так, что при этом устройство – перепрошитое, система показывает 8/256 ГБ, а на деле – 4/128 ГБ. Как от этого защитит проверка IMEI? Подсказка – никак.

И ради этого "никак" затевать рост возни с товаром, нагрузку на продавцов? Замедлять процесс приемки товара на склады (проверяя каждую коробочку)? Не будем забывать, что неизбежны ошибки из-за человеческого фактора в связи с этим усложнением, блокировки тех или иных товаров без оснований.

В итоге вырастут издержки продавцов, они неизбежно будут переложены на покупателей в виде очередного повышения цен.

В общем, это напоминает демонстрацию желания участвовать в процессе закручивания гаек, но пока что инициатива выглядит как мутная и половинчатая, с ростом административных барьеров для добросовестных продавцов и не гарантирующее больших выигрышей для покупателей.

