Услуги. Розница: Билайн в Ленобласти - SIM-карты теперь можно оформить в МФЦ

MForum.ru

20.08.2025, MForum.ru

Билайн договорился с МФЦ об оказании услуг по оформлению SIM-карт для абонентов. Новый сервис доступен во всех филиалах, отделах, бизнес-офисах областных центров госуслуг.

Проект стартовал 12 августа, после того как ранее было подписано соглашение о взаимодействии между Билайн и МФЦ Ленобласти.

Получение SIM-карты в МФЦ удобно для такой категории клиентов, как иностранные граждане. В МФЦ располагают всеми возможностями, чтобы провести оформление максимально быстро, оформив необходимые документы.

Екатерина Кудряшова, директор Западного региона Билайна: «Запуск нового сервиса в МФЦ Ленинградской области стал результатом глубокой совместной работы с региональными властями. Эта услуга позволяет решить сразу несколько ключевых задач: ускорить оформление sim-карт, минимизировать бюрократические сложности, упростить доступ к связи тем, кому она действительно необходима. Особенно важна эта инициатива для иностранных граждан, которые ранее сталкивались с дополнительными сложностями при заключении договоров. Теперь всё можно сделать быстро и комфортно, буквально в одном месте, что делает нашу услугу ещё удобнее и ближе каждому клиенту».

Если все пойдет, как рассчитано, вряд ли можно сомневаться в том, что ВымпелКом постарается "раскатать" эту услугу на все территорию присутствия, или по крайней мере, в тех регионах, где наблюдается значительное количество иностранцев. Впрочем, оператор пока об этом не заявлял. 

Не зная условий сотрудничества трудно прокомментировать, насколько это выгодно для оператора, но уже то, что у иностранных граждан появилась альтернативная возможность оформления SIM-карты - не может не радовать. В целом, в МФЦ как правило, операции отлажены четко и обслуживание не занимает много времени и не требует существенных усилий от клиента. Кроме того, это снимает часть нагрузки с розничных офисов Билайн. 

© Алексей Бойко, MForum.ru

