Партнерства: Билайн и Решетнёв договорились о сотрудничестве в области применения неназемных платформ

17.07.2025, MForum.ru

Билайн и АО Решетнёв (входит в ГК Роскосмос) договорились о сотрудничестве. Компании договорились изучать возможности интеграции спутниковых систем связи с мобильной сетью Билайна и прорабатывать объединение с помощью сети Билайна наземных узлов связи. Партнерство призвано расширить зону покрытия сети и разнообразие услуг оператора, а также поспособствовать развитию спутниковой связи в России.

Что имеется в виду? Неназемные платформы могут обеспечивать либо услуги D2C/D2D связи, либо могут использоваться для подключения удаленных базовых станций. То и другое - способ быстро расширить покрытие, причем сравнительно бюджетным способом.

В рамках сотрудничества АО Решетнёв и Билайн развернут опытную зону, где будут изучать возможности использования спутников и других неназемных платформ для развития сети сотовой связи и передачи данных по технологиям 4G-A и 5G-NTN, разрабатывать и тестировать сценарии новых услуг. А еще стороны планируют объединить территориально распределенные наземные узлы спутниковых систем связи АО Решетнёв в единую сеть для обмена данным на базе сети Билайна.

В случае успеха в выигрыше могут оказаться и абоненты Билайн и спутниковая компания, которая получит новые наземные мощности. Для Билайн обращение к спутниковому сегменту, - это способ расширения покрытия без избыточных расходов на развертывании магистральных сетей наземной связи.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Сотрудничество с АО Решетнёв — часть стратегии Билайна по развитию спутниковой связи в России. Во-первых, спутниковая связь — это передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях — например, в сельской местности, в горах или на море. Во-вторых, без нее невозможно дальнейшее распространение интернета вещей, беспилотного вождения, управления удаленными объектами и многих других технологий, которые традиционно ассоциируются с жизнью в будущем, и которые уже проникают в нашу повседневность. Объединяя мощности и усилия, обмениваясь информацией по исследованиям и экспериментам, мы сможем обеспечить страну качественной и доступной связью там, где она нужна, и в необходимом объеме».

Евгений Нестеров, генеральный директор АО Решетнёв:

АО Решетнёв и Билайн расширяют партнёрство, а также дополняют компетенции друг друга в реализации перспективных услуг связи. Для нас важны опыт специалистов Билайна в применении современных технологий подвижной мобильной связи, их знания стеков протоколов, стремление к передовым коммуникациям за счёт использования технологий спутниковых сетей. Сотрудничество наших компаний позволит в будущем интегрировать современные стандарты мобильной связи в спутникостроение и обеспечить качественные услуги для абонентов Билайна в России и за рубежом».

До сих пор красноярское предприятие занималось в основном разработкой тяжелых спутниковых платформ, размещаемых на геостационарной орбите. Можем ли заключить из этого сообщения, что в Решетнёве собирается разрабатывать и низкоорбитальные платформы, как те, разработкой которых занято Бюро 1440?

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теги: неназемная связь спутниковая Билайн ВымпелКом Решетнев Решетнёв партнерства

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