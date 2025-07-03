Цифровая реклама: Билайн и Лента расширяют взаимодействие в области цифровой интерьерной рекламы

MForum.ru
03.07.2025,
Билайн Big Data & AI, команда ВымпелКом, занимающаяся тематикой ИИ и Big Data, и сеть магазинов Лента объявили о заключении партнерства в сфере digital indoor-рекламы. В рамках соглашения Билайн планирует инвестировать в расширение и обслуживание цифрового инвентаря в Ленте, а также стал эксклюзивным дистрибьютором рекламного эфира digital indoor на установленных Билайном экранах.
До конца лета планируется установить 2000 новых экранов в гипермаркетах и супермаркетах сети по всей стране — от Петрозаводска до Иркутска. Если ранее digital-инвентарь был доступен только в 174 торговых точках, оборудованных сетью самостоятельно, то теперь более 400 магазинов «Ленты» будут оснащены современным оборудованием.
Размещение экранов непосредственно над каждой кассой позволит охватить весь покупательский трафик. Диагональ новых экранов будет 50 дюймов в гипермаркетах и 42 дюйма - в супермаркетах. При таком размещении, креативное сообщение в теории видит практически каждый, кто подходит к кассам или идет по торговому залу. Благодаря такой конфигурации экраны становятся неотъемлемой частью покупательского маршрута, а заметность рекламы существенно увеличивается.
Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам Билайна:
«Мы видим огромный потенциал в объединении наших технологических решений и широкой федеральной сети «Ленты». Благодаря расширению географии и нашей экспертизе рекламодатели смогут реализовывать кампании с высокой эффективностью и отдачей, а в будущем также получат возможность гибко управлять кампаниями через личный кабинет. В рамках партнерства мы продолжим расширять возможности для проведения рекламных кампаний разных масштабов и эффективного взаимодействия с аудиторией по всей стране. Это позволит не только повысить отдачу от инвестиций в рекламу, но и выходить на новые города».
Билайн имеет доступ к агрегированным обезличенным данным абонентов, что позволяет предлагать партнерам таргетированное размещение цифровых сообщений, рекламы на цифровых экранах. Рекламодатели могут выбирать релевантные форматы и локации с учетом "живых", а не усредненных данных о целевой аудитории. Это должно позитивно сказываться на эффективности кампаний. При планировании учитываются, в частности, данные о нагрузке на базовые станции.
Партнеры ожидают, что расширение инвентаря и географии приведет к существенному росту эффективности размещений, в частности суммарный OTS (количество контактов с рекламным сообщением) для стандартного рекламного ролика вырастет до 160 млн контактов в месяц. Это позволит реализовывать и федеральные кампании с высоким охватом, и точечные размещения для решения локальных задач.
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теги: B2B цифровая реклама цифровая интерьерная реклама Билайн ВымпелКом
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