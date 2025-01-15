Цифровая реклама: Первый ОРД реализовал возможность запроса статистики для постов в Telegram

MForum.ru

Цифровая реклама: Первый ОРД реализовал возможность запроса статистики для постов в Telegram

15.01.2025, MForum.ru

«Первый ОРД», оператор рекламных данных от билайн бизнес, открыл доступ для своих клиентов к сбору статистики просмотров промаркированных публикаций в Telegram. Это стало возможным в рамках партнерства с аналитическим сервисом TGStat. Функционал будет работать, если токен (erid) был вставлен в виде текста в сам текст поста, а Telegram-канал был корректно зарегистрирован как площадка в личном кабинете ОРД.

 

 

Повышенный спрос и интерес клиентов к Telegram как рекламной площадке определил фокус «Первого ОРД» к интеграции. Новый функционал, направленный на упрощение данной задачи, может быть полезен малому и среднему бизнесу для передачи статистики по креативам. Для этого не придется подключать сторонние сервисы, а статистику просмотров публикаций можно запросить из личного кабинета ОРД.

Все достаточно просто: для того, чтобы начать пользоваться этим функционалом, клиенты «Первого ОРД» должны предоставить соответствующие согласия на условия использования сервиса. Для запроса данных по постам достаточно нажать кнопку прямо внутри соответствующего креатива, зарегистрированного в ОРД: ссылка на пост не требуется. Таким образом, клиенты «Первого ОРД» получат следующие преимущества:

  • быстрая обработка данных по просмотрам постов в Telegram,
  • корректное создание Telegram-площадок в ОРД,
  • возможность выгрузки просмотров по нескольким публикациям.

Антон Айвазов, руководитель проекта «Первый ОРД»:

«Мы заинтересованы в том, чтобы процесс подачи отчетности по рекламным размещениям становился легче и удобнее для наших клиентов. Поэтому последние полгода большая часть наших сил была направлена на внедрение функционала по запросу статистики по постам в Telegram. Уверены, это нововведение станет полезным рынку».

Юрий Кижикин, основатель сервиса аналитики TGStat.ru:

«Мы стараемся делать присутствие на рекламном рынке удобнее для всех его участников. Наше партнерство с "Первым ОРД" и интеграция аналитических данных от TGStat в инструменты для передачи отчетности позволит сделать этот процесс более комфортным как для рекламодателей, так и рекламораспространителей».

Данные статистики рекламных размещений требуется собирать по Закону о Рекламе. Автоматизация сбора статистики призвана упростить жизнь участникам процесса.

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теги: Вымпелком Билайн цифровая реклама

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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