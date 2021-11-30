Тренды: МТС отмечает резкий рост спроса на таргетированную рекламу в интернете

30.11.2021, MForum.ru

Компания МТС приводит данные по наблюдениям за рынком Алтайского края, но в целом, есть уверенность, это явление характерно и для других рынков, где попытки введения ограничений по QR-кодам для части населения страны приводят к снижению объемов продаж товаров и услуг. В этих условиях, предприятия вынуждены увеличивать объем рекламы в онлайн-пространстве в надежде, что это хотя бы частично компенсирует потери бизнеса от ограничительных мер.

МТС сообщает, что в Алтайском крае отмечается 3-х кратный рост спроса на таргетированную рекламу в интернете и целевые рассылки среди малого и среднего бизнеса в Алтайском крае в ноябре 2021 года. Рост интереса к услуге "МТС Маркетолог" наблюдается на фоне введения системы QR-кодов, ограничивающей посещения ТЦ, заведений общепита, туристических и санаторных объектов и других организаций.

Наибольший рост спроса на сервис "умной рекламы" "МТС Маркетолог" ожидаемо демонстрирует ритейл, на этот сегмент пришлась почти половина новых обращений. С помощью таргетированной рассылки и рекламы в интернете предприниматели информировали барнаульцев о предстоящих распродажах и QR-ограничениях на посещения магазинов, расположенных в ТЦ.

Второе место заняли санатории Алтайского края - на них пришлось 30% обращений. Здесь также начали требовать QR-коды при заселении, так что без дополнительной рекламы уже не обойтись.

Рейтинг Топ-3 компаний, которые стали чаще использовать сервис таргетированной рекламы, замыкают заведения общепита, на них пришлось порядка 20% подключений. Умная рассылка помогает им донести до клиентов график работы и условиях доставки.

«В период введения дополнительных ограничительных мер краевой бизнес все чаще стал использовать цифровые сервисы в своей работе. Умные рекламные сервисы позволяют точечно и своевременно доносить информацию до целевой аудитории, что повышает эффективность коммуникаций. Сейчас мы видим возросший спрос на услугу со стороны малого бизнеса: санаторно-курортных учреждений, общепита и непродуктового ритейла. И это наглядная демонстрация того, цифровые сервисы доступны сегодня не только корпорациям, но и небольшим компаниям», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

«МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку и рекламу в интернете. В основе сервиса лежит Big Data МТС — обезличенные данные об абонентах оператора, которые позволяют показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели — абоненты любых операторов.

Пресс-релиз МТС

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