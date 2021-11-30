Тренды: МТС отмечает резкий рост спроса на таргетированную рекламу в интернете

MForum.ru

Тренды: МТС отмечает резкий рост спроса на таргетированную рекламу в интернете

30.11.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания МТС приводит данные по наблюдениям за рынком Алтайского края, но в целом, есть уверенность, это явление характерно и для других рынков, где попытки введения ограничений по QR-кодам для части населения страны приводят к снижению объемов продаж товаров и услуг. В этих условиях, предприятия вынуждены увеличивать объем рекламы в онлайн-пространстве в надежде, что это хотя бы частично компенсирует потери бизнеса от ограничительных мер.

 

Photo by Katya Shkiper on Unsplash

 

МТС сообщает, что в Алтайском крае отмечается 3-х кратный рост спроса на таргетированную рекламу в интернете и целевые рассылки среди малого и среднего бизнеса в Алтайском крае в ноябре 2021 года. Рост интереса к услуге "МТС Маркетолог" наблюдается на фоне введения системы QR-кодов, ограничивающей посещения ТЦ, заведений общепита, туристических и санаторных объектов и других организаций.

Наибольший рост спроса на сервис "умной рекламы" "МТС Маркетолог" ожидаемо демонстрирует ритейл, на этот сегмент пришлась почти половина новых обращений. С помощью таргетированной рассылки и рекламы в интернете предприниматели информировали барнаульцев о предстоящих распродажах и QR-ограничениях на посещения магазинов, расположенных в ТЦ.

Второе место заняли санатории Алтайского края - на них пришлось 30% обращений. Здесь также начали требовать QR-коды при заселении, так что без дополнительной рекламы уже не обойтись.

Рейтинг Топ-3 компаний, которые стали чаще использовать сервис таргетированной рекламы, замыкают заведения общепита, на них пришлось порядка 20% подключений. Умная рассылка помогает им донести до клиентов график работы и условиях доставки.

«В период введения дополнительных ограничительных мер краевой бизнес все чаще стал использовать цифровые сервисы в своей работе. Умные рекламные сервисы позволяют точечно и своевременно доносить информацию до целевой аудитории, что повышает эффективность коммуникаций. Сейчас мы видим возросший спрос на услугу со стороны малого бизнеса: санаторно-курортных учреждений, общепита и непродуктового ритейла. И это наглядная демонстрация того, цифровые сервисы доступны сегодня не только корпорациям, но и небольшим компаниям», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

«МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку и рекламу в интернете. В основе сервиса лежит Big Data МТС — обезличенные данные об абонентах оператора, которые позволяют показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели — абоненты любых операторов.

Пресс-релиз МТС

--

теги: МТС Алтайский край мобильная реклама смарт-реклама таргетированная реклама цифровая реклама телеком

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

17.09. [Новости компаний] Социальные инициативы: Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала / MForum.ru

16.08. [Новости компаний] Реклама: Брюс Уиллис попал в многосерийный семейный блокбастер МегаФон / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Регулирование: Заседание ГКРЧ - что решили по 3.5 ГГц / MForum.ru

17.03. [Новости компаний] Партнерские проекты: Билайн и АДВ ищут стартапы под инвестиции / MForum.ru

11.03. [Новости компаний] Сотрудничество: Билайн Бизнес и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:14 ABloud Тема: Регулирование и корпоративные SIM-карты (14.10.2021)
[Регулирование. Корпоративные SIM-карты] билайн бизнес выяснил, знают ли клиенты корпоративной связи об угрозе блокировки SIM-карт 30 ноября 2021, Москва, пресс-релиз "ВымпелКом" через MForum.ru — ...
Сегодня 12:10 ABloud Тема: Складские роботы (23.04.2015)
[Автоматизация склада. Роботизация склада] Цифровой склад - объединенное решение MetraRobotics, KUKA и ГИКОМ Высокая конкуренция, возрастающие требования к поставкам товаров со стороны крупных ...
Сегодня 10:28 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
[Цифровая реклама. Алтайский край] Предприниматели Алтайского края утроили спрос на цифровую рекламу в период ковид-ограничений 30 ноября 2021 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС сообщает о ...
Сегодня 10:15 ABloud Тема: Ericsson (15.11.2011)
[Цифры. Прогнозы. Аналитика] Сегодня будет много публикаций, посвященных выходу юбилейного прогноза Ericsson Mobility Report. Но только у нас вышел подробный конспект этого отчета - рекомендуем по ...
Вчера 20:23 ABloud Тема: Дроны (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3)
[Грузоперевозки дронами. Регулирование. Томская область] Экспертная группа "Беспилотные авиационные системы" при АНО "Цифровая экономика" подготовила первое из 3 необходимых решений об установлении ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru

25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: