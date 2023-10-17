Образование: МТС запускает Школу аналитиков данных

MForum.ru

Образование: МТС запускает Школу аналитиков данных

17.10.2023, MForum.ru

МТС объявляет о запуске Школы аналитики данных - бесплатного образовательного проекта. Зачислить обещают всех, кто подаст заявление до 24 октября и решит тестовое задание, причем нет ограничений по стартовому уровню образования, если абитуриент смог решить тест.

 

 

Предполагается, что в ходе 10-месячного обучения студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического ML (машинного обучения), инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в распространенных сферах использования: геоаналитика, рекомендательные системы, финтех, реклама. Преподаватели курса - действующие сотрудники центра Big Data МТС. Лучших студентов МТС намерен приглашать на работу.

Обучение проходит в онлайн-формате, что, конечно, весьма удобно. Нагрузка - два занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит собственный кластер.

Для сдачи теста желательно повторить основы статистики и теории вероятности, линейной алгебры, операций с векторами и Python, а также основы метрики качества моделей в ML и функций распределения.

«Роль больших данных в бизнесе и в других сферах жизни продолжает расти, поэтому специалисты Big Data становятся всё более востребованными на рынке. Наш курс даёт уникальную возможность получить самые актуальные теоретические знания, и сразу же применять их в рамках обучения для решения реальных коммерческих кейсов. Рассчитываем, что после окончания курса все наши выпускники смогут открыть для себя новые карьерные возможности, которые позволят им заниматься одним из самых перспективных направлений в IT – анализом больших данных», — комментирует директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

Такие курсы "закрывают" гэп, существующий между современным образованием в ВУЗах и реальными потребностями бизнеса. Вместе с тем, это также дает шансы для переквалификации специалистов, которые не нашли себя в той профессии, которую получили в высшей школе, да и неплохой вариант для талантливых школьников получить актуальные навыки. А для студентов - шанс найти себе работу еще до завершения образования в ВУЗе. \\

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теги: МТС образование Big Data 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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