Регулирование. Штрафы: T-Mobile Poland оштрафовали за рекламу тарифов

MForum.ru
07.01.2024,
Польский актив компании Deutsche Telekom получил штраф на PLN25.6 млн ($6.4 млн) за «вводящую в заблуждение» рекламную кампанию в рамках которой абонентов оператор обещал абонентам 1200 ГБ бесплатного трафика данных в течение года.
В заявлении местного «ФАС» реклама T-Mobile названа «вводящей в заблуждение», поскольку абоненты могли подумать, что этот трафик предлагается в качестве подарка, тогда как на деле условием получения «бесплатного трафика» было пополнение счета.
Для получения 100 ГБ «бесплатного трафика» в месяц, требуется пополнять счет на 35 злотых ежемесячно. Этот факт был опубликован в конце рекламы, но «мелким шрифтом в самом низу».
Решение местного регулятора может быть обжаловано оператором.
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теги: телеком реклама регулирование штрафы Польша
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