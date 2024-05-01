Регулирование: Операторов мобильной связи в США оштрафовали на $200 млн за продажу данных о местоположении абонентов

MForum.ru
01.05.2024,
Очередной повод подискутировать о растущей "прозрачности" мира, которая создает для всех нас все новые опасности.
29 апреля в США местный телеком-регулятор FCC оштрафовал крупнейших оператором мобильной связи в стране, AT&T, Verizon, Sprint и T-Mobile US (две последние объединились в 2020 году) за «незаконную» продажу информации о местоположении абонентов брокерам данных. Об этом пишет, в частности The Register.
Это все очень старая история, которая началась с дискуссий в 2018 году, когда сенатор США Рон Уайден попросил тогдашнего главу FCC расследовать информацию о том, что некая компания Securus Technologies покупала данные о местоположении в реальном времени у крупных американских операторов мобильной связи. С тех пор тема обсуждалась с разной степенью активности, в 2020 году FCC пришла к выводу, что телеком-компании, вероятно, нарушили закон, но последствия в тот момент не наступили. Прошло еще 4 года и, похоже, счет за операторские «шалости», наконец, выписан.
Операторы сейчас заявляют, что уже 5 лет как не торгуют такого рода данными и не передают их другим компаниями, и поэтому намереваются оспаривать штраф в суде.
Это уже не первый скандал в США в связи с операторами мобильной связи и личными данными абонентов. Ранее выяснилось, что правоохранители США покупали у операторов мобильной связи записи телефонных разговоров абонентов.
Палата представителей рассматривает предложение, которое запретило бы правительству США получать информацию о гражданах у так называемых брокеров данных. Соответствующего решения пока что нет, да и получение его - мало вероятно. Но есть четкое требование - операторы не должны передавать информацию об их абонентов без выраженного согласия абонента на такую передачу.
У операторов своя правда. Они указывают на то, что та же FCC ранее поощряла передачу данных о местоположении абонентов, например, службам экстренной медицинской помощи и службам помощи на дорогах. А теперь FCC выписывает штрафы.
В России события вокруг темы приватности и конфиденциальности личных данных развиваются по другому. Операторам не разрешено продавать другим бизнесам неагрегированные данные об абонентах. А вот государство, чем далее, тем более получает и накапливает все больше данных о пользователях мобильной и фиксированной связи. И не только государство. С годами растут возможности дезагрегирования данных, создания персонализованных баз данных, обогащения данных о человеке данными из других источников. Существование проектов тип «глаза бога» это иллюстрирует.
В целом стремление различных ведомств создавать, накапливать и хранить большие объемы данных о гражданах, со всей неизбежностью повышает возможный вред людям от таких баз данных, от утечек из них, исключить которые на 100% вряд ли возможно. Единственным более-менее надежным способом защиты представляются жесткие запреты на создание и ведение персонализированных баз данных с большим объемом и разнообразием накапливаемых о человеке данных. Как для бизнесов, так и для «силовых структур». Но пока что заметно движение лишь строго в противоположном направлении.
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теги: регулирование тренды приватность конфиденциальность личные персональные данные защита информации США
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